Φεστιβάλ Βενετίας: Η νέα ταινία του Γκας Βαν Σαντ, «Dead Man’s Wire», κέρδισε τις εντυπώσεις

Ο σκηνοθέτης Γκας Βαν Σαντ (Gus Van Sant) παρουσίασε την Τρίτη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας την εκτός συναγωνισμού νέα του ταινία, «Dead Man's Wire», ένα θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας.

Μετά το τέλος της προβολής, η ταινία απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα 13,5 λεπτών στην αίθουσα Sala Grande, ενώ το κοινό φώναζε ρυθμικά «Γκας, Γκας, Γκας».

Πριν από την πρεμιέρα, ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης τιμήθηκε με το Βραβείο Campari Passion for Film, το οποίο απονέμεται σε δημιουργούς που «μεταμορφώνουν το πάθος σε κινητήρια δημιουργική δύναμη».

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, έδειξε τον θαυμασμό του για τον σκηνοθέτη.

Αφού άναψαν τα φώτα στο τέλος της προβολής, ο σταρ είπε: «Αυτό είναι για σένα, Γκας» και σήκωσε το χέρι του σκηνοθέτη.

Με πρωταγωνιστές τους Μπιλ Σκάρσγκαρντ (Bill Skarsgård), Αλ Πατσίνο (Al Pacino), Ντέικρ Μοντγκόμερι (Dacre Montgomery), Myha'la, και Κάρι Eλγουις (Cary Elwes), το «Dead Man's Wire», ακολουθεί έναν πρώην κτηματομεσίτη που παίρνει όμηρο τον τραπεζίτη που τον αδίκησε απαιτώντας 5 εκατομμύρια δολάρια και μια προσωπική συγγνώμη. Το σενάριο που είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία φέρει την υπογραφή του Όστιν Κολόντνεϊ (Austin Kolodney).

Λίγο νωρίτερα, στη συνέντευξη Τύπου ο σκηνοθέτης ρωτήθηκε για το πώς η ταινία του, παρόλο που διαδραματίζεται σε άλλη εποχή, παραμένει επίκαιρη και σχετική με το σημερινό αίσθημα αδυναμίας και απογοήτευσης που νιώθουν πολλοί άνθρωποι.

«Τα γεγονότα που σχετίζονται με την ταινία όπως αυτά με τον Λουίτζι Μαντζόνε (Luigi Mangione), συνέβησαν αμέσως μετά την έναρξη των γυρισμάτων. Έτσι, στα μισά της διαδικασίας, συνειδητοποιήσαμε ότι «κάτι συμβαίνει» και τότε έγιναν και οι εκλογές. Τα γεγονότα συνάδουν με το δικό μας έργο» δήλωσε ο δημιουργός των ταινιών «Good Will Hunting», «Elephant» και «Milk».

Πρόσθεσε ότι τα γεγονότα δεν επηρέασαν το σενάριο ή το ύφος της ταινίας, σύμφωνα με το Deadline.

«Απλά συνεχίσαμε να αφηγούμαστε την ιστορία μας. Πιθανότατα μας επηρέασε καθώς την δημιουργούσαμε, αλλά δεν αλλάξαμε τίποτα», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

