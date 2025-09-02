«The Smashing Machine»: Συγκίνηση, παρατεταμένο χειροκρότημα και φήμες για Όσκαρ του Ντουέιν Τζόνσον στην πρεμιέρα

Ο Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne «The Rock» Johnson) με την ερμηνεία του στην βιογραφική ταινία «The Smashing Machine», οδεύει προς τα Όσκαρ; Σύμφωνα με το Variety, η ενθουσιώδη υποδοχή που έλαβε στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Δευτέρα, υποδυόμενος τον θρύλο της επαγγελματικής πάλης και του MMA Μαρκ Κερ (Mark Kerr) δείχνει ότι ο σταρ βάζει πλώρη για το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

Η ταινία απέσπασε ένα 15λεπτο standing ovation, μία από τις πιο θερμές υποδοχές του φετινού φεστιβάλ με τον χολιγουντιανό σταρ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’



Read our review: https://t.co/ejtQIs1Usz pic.twitter.com/17pQYebeat — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Rock» του WWE ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από ρόλους μεγάλων εμπορικών επιτυχιών όπως τα «The Mummy», «Black Adam» και «Baywatch», κάνει μια τολμηρή στροφή στην καριέρα του. Στο νέο του εγχείρημα, που θα κυκλοφορήσει από την A24 στις αρχές Νοεμβρίου, ξετυλίγει την ιστορία ενός διάσημου αθλητή της δεκαετίας του '90 που παλεύει με τους δικούς του δαίμονες. Πλάι του η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) στο ρόλο της συντρόφου του Κερ, Ντον Στέιπλς (Dawn Staples).

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη στην αίθουσα με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Μπένι Σαφντί (Benny Safdie) να αγκαλιάζει τους δύο πρωταγωνιστές του, ενώ ο Μαρκ Κερ που ήταν παρών, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος επίσης κατά την προβολή των τίτλων τέλους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρεμιέρα του «The Smashing Machine» αποδείχθηκε η πιο συγκινησιακά φορτισμένη στο Λίντο, μετά τον Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) ο οποίος είχε συγκινήσει το κοινό πριν από τέσσερα χρόνια στο ντεμπούτο της ταινίας του «The Whale».

Το πολυαναμενόμενο φιλμ αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σαφντί μετά από χρόνια συνεργασίας πίσω από την κάμερα με τον αδελφό του Τζος, σε indie επιτυχίες όπως τα «Good Time» και «Uncut Gems».

Επίσης επανενώνει τον σκηνοθέτη με την Μπλαντ καθώς μοιράστηκαν μια αξέχαστη σκηνή στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) «Oppenheimer», αλλά και τους δύο πρωταγωνιστές μετά την περιπέτεια δράσης της Disney, «Jungle Cruise», το 2021.

Ο Τζόνσον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα κομψό γκρι σταυρωτό κοστούμι Prada, ενώ η Μπλαντ επέλεξε μια εκθαμβωτική μάξι δημιουργία υψηλής ραπτικής από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025 της Ταμάρα Ραλφ (Tamara Ralph).

Ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό σύνολο με ψηλοτάκουνα πέδιλα σε ροζ-γκρι απόχρωση και κοσμήματα Tiffany & Co, η ηθοποιός ήταν η επιτομή της κομψότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.