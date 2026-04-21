Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου σε πάπυρο μέσα στα σπλάχνα μιας αρχαίας αιγυπτιακής μούμιας. Είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο βρίσκεται ενσωματωμένο στη διαδικασία ταρίχευσης.

Η ανακάλυψη αυτή έχει σημαντικές προεκτάσεις για τις γνώσεις μας γύρω από τις ταφικές πρακτικές και τη θρησκευτική ζωή στην αρχαία Αίγυπτο. Το απόσπασμα παπύρου βρέθηκε στην κοιλιακή χώρα μιας μούμιας θαμμένης σε τάφο της ρωμαϊκής εποχής στην Οξύρρυγχο, πριν από περίπου 1.600 χρόνια.

Πάπυρος που περιέχει την «Ιλιάδα» του Ομήρου στο εσωτερικό μούμιας της ρωμαϊκής εποχής (Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης)

Η Οξύρρυγχος, γνωστή κατά τους φαραωνικούς χρόνους ως Per-Medjed, ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Τα ερείπιά της βρίσκονται στη σημερινή πόλη Αλ-Μπαχνάσα, περίπου 190 χλμ. νότια του Καΐρου.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Μελετών Αρχαίας Εγγύς Ανατολής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης εντόπισαν τη μούμια κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανασκαφικής εκστρατείας, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2025. Διαπίστωσαν ότι η μούμια έφερε ένα ασυνήθιστο στοιχείο: έναν πάπυρο τοποθετημένο στην κοιλιά ως μέρος του τελετουργικού βαλσαμώματος.

Αν και έχουν βρεθεί παλαιότερα αιγυπτιακές μούμιες αυτής της περιόδου που έφεραν παπύρους γραμμένους στα ελληνικά, το περιεχόμενό τους ήταν πάντα μαγικό ή τελετουργικό. Η ανακάλυψη της Ιλιάδας αποτελεί την πρώτη φορά που ένα ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο εντοπίζεται σε πλαίσιο ταρίχευσης.

Το κείμενο που ταυτοποιήθηκε στην πρόσφατη ανασκαφή ανήκει στον «Κατάλογο των Νεών» από τη Β΄ Ραψωδία του έπους, ο οποίος περιλαμβάνει τις ελληνικές δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στην Τροία.

Ο αρχαιολογικός χώρος στον Οξύρρυγχο (Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης)

Οι ερευνητές δήλωσαν αβέβαιοι για τον λόγο που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κείμενο. Η ταρίχευση της ρωμαϊκής εποχής στην Οξύρρυγχο συνδύαζε αιγυπτιακά, ελληνικά και ρωμαϊκά έθιμα. Αντί για τα παραδοσιακά κανωπικά αγγεία, οι ιερείς προτιμούσαν συχνά να γεμίζουν το σώμα με υλικά και παπύρους που σφραγίζονταν με πηλό στο εσωτερικό της θώρακα ή της πυέλου.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε ελληνικούς παπύρους ενσωματωμένους στη διαδικασία, αλλά μέχρι τώρα το περιεχόμενό τους ήταν κυρίως μαγικό», δήλωσε ο Ignasi-Xavier Adiego, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. «Η πραγματική καινοτομία είναι η εύρεση ενός λογοτεχνικού παπύρου σε ταφικό πλαίσιο».

Μέχρι στιγμής, οι ανασκαφές στην Οξύρρυγχο έχουν αποκαλύψει τρεις ασβεστολιθικούς θαλάμους με μούμιες της ρωμαϊκής εποχής και διακοσμημένες ξύλινες σαρκοφάγους. Σε προηγούμενες έρευνες είχαν βρεθεί 52 μούμιες της πτολεμαϊκής περιόδου, ορισμένες εκ των οποίων έφεραν «χρυσές γλώσσες», σύμβολο προετοιμασίας για τη μετά θάνατον ζωή.

Πηγή: skai.gr

