Μια μυσταγωγική βραδιά μάς χάρισε τη Δευτέρα στο Θέατρο «Παλλάς» ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος «Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν», όπως ονομαζόταν η μουσική παράσταση.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, «βρήκε την άκρη της κλωστής» και με πάθος και συγκίνηση τραγούδησε το «Δίχτυ», μια από τις μεγάλες του επιτυχίες που έχει αφήσει εποχή, σε στίχους Νίκου Γκάτσου.

Όπως τονίζεται εξάλλου στο πρόγραμμα του Θεάτρου ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι ο μόνος σύγχρονος Έλληνας συνθέτης που έχει αφιερώσει τόσο μεγάλο μέρος της πορείας του στη μελέτη και τιμητική παρουσίαση των έργων συναδέλφων του όπως οι Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Βασίλης Τσιτσάνης και Μάνος Χατζιδάκις – κάτι που καθιστά την προσέγγισή του μοναδική και ανεκτίμητη. Με τη διεύθυνση μιας ορχήστρας κορυφαίων σολίστ και τις εξαιρετικές φωνητικές ερμηνείες τους, ο Σταύρος Ξαρχάκος δημιούργησε μια μουσική εμπειρία σπάνιας έντασης και συναισθηματικού βάθους.

Πηγή: skai.gr

