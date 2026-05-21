Το ακριβότερο ελληνικό έργο του 20ού αιώνα: Η «Ποίηση» του Παρθένη πουλήθηκε 1.258.000 ευρώ

Σε συνέχεια των διαδοχικών επιτυχιών που σημειώνουν τα πρόσφατα GREEK SALES του οίκου BONHAMS σε συνεργασία με την ART EXPERTISE, η χθεσινή δημοπρασία στο Παρίσι ήταν η κορυφαία των τελευταίων 15 ετών, με συνολικό τζίρο π. €4.400.000 και κορωνίδα την «Ποίηση» του Κωνσταντίνου Παρθένη που ξεπερνώντας το 1.250.000 ευρώ αναδείχθηκε στο πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ού αιώνα.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η «Πανσέληνος Η» και η «Άνοιξη» του Γιάννη Μόραλη που, διπλασιάζοντας τις αρχικές τιμές εκτίμησης, έφτασαν τις €508.400 και €305.200 αντίστοιχα, η «Ταράτσα στην Τήνο» του Νικόλαου Λύτρα που έφτασε τις €229.000, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον καλλιτέχνη, και το «Stream II» του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα με €165.500.

Όπως επεσήμανε η διευθύντρια της ART EXPERTISE Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «Ήταν μια ιστορική δημοπρασία με το μεγάλο ρεκόρ του Παρθένη, τις σπουδαίες τιμές που έπιασε ο Μόραλης, το νέο ρεκόρ καλλιτέχνη για τον Νικόλαο Λύτρα, αλλά και τον συνολικό τζίρο που ξεπέρασε τα 4,3 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει το μομέντουμ που έχει η ελληνική τέχνη, το οποίο στηρίζεται στην ποιότητα και τη διαχρονική της αξία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καταξιωμένους και νεότερους συλλέκτες μας που συμβάλλουν στην άνθηση της ελληνικής αγοράς τέχνης».

Πηγή: skai.gr

