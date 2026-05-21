Το ακριβότερο ελληνικό έργο του 20ού αιώνα: Η «Ποίηση» του Παρθένη πουλήθηκε 1.258.000 ευρώ

Σε συνέχεια των διαδοχικών επιτυχιών που σημειώνουν τα πρόσφατα GREEK SALES του οίκου BONHAMS σε συνεργασία με την ART EXPERTISE, η χθεσινή δημοπρασία στο Παρίσι ήταν η κορυφαία των τελευταίων 15 ετών, με συνολικό τζίρο π. €4.400.000 και κορωνίδα την «Ποίηση» του Κωνσταντίνου Παρθένη που ξεπερνώντας το 1.250.000 ευρώ αναδείχθηκε στο πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ού αιώνα.
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η «Πανσέληνος Η» και η «Άνοιξη» του Γιάννη Μόραλη που, διπλασιάζοντας τις αρχικές τιμές εκτίμησης, έφτασαν τις €508.400 και €305.200 αντίστοιχα, η «Ταράτσα στην Τήνο» του Νικόλαου Λύτρα που έφτασε τις €229.000, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον καλλιτέχνη, και το «Stream II» του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα με €165.500.
Όπως επεσήμανε η διευθύντρια της ART EXPERTISE Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «Ήταν μια ιστορική δημοπρασία με το μεγάλο ρεκόρ του Παρθένη, τις σπουδαίες τιμές που έπιασε ο Μόραλης, το νέο ρεκόρ καλλιτέχνη για τον Νικόλαο Λύτρα, αλλά και τον συνολικό τζίρο που ξεπέρασε τα 4,3 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει το μομέντουμ που έχει η ελληνική τέχνη, το οποίο στηρίζεται στην ποιότητα και τη διαχρονική της αξία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καταξιωμένους και νεότερους συλλέκτες μας που συμβάλλουν στην άνθηση της ελληνικής αγοράς τέχνης».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.