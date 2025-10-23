Η Zeekr φέρνει στην Ελλάδα την επόμενη γενιά ηλεκτρικής κινητικότητας

Η Zeekr, η παγκόσμια premium-tech μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, ανοίγει νέους ορίζοντες στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά της μοντέλα. Η άφιξη της Zeekr στην Ελλάδα σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση της στρατηγικής της μάρκας στην Ευρώπη, μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση της σε Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Δανία και Βέλγιο.

Μάρκα με ευρωπαϊκή ταυτότητα και παγκόσμια προοπτική

Με ευρωπαϊκή σχεδιαστική DNA, η Zeekr δημιουργεί ηλεκτρικά οχήματα που συνδυάζουν πολυτέλεια, επιδόσεις και τεχνολογία, προσφέροντας μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα παγκόσμια και ξεκάθαρα ευρωπαϊκή. Τα αυτοκίνητα της μάρκας αναπτύσσονται για τις διεθνής αγορές, ενώ η αρχική επέκταση επικεντρώνεται σε Σουηδία, Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνδυάζοντας σκανδιναβική μηχανική αριστεία με υπερσύγχρονη παραγωγή στην Κίνα, η Zeekr αντιπροσωπεύει μια νέα μορφή premium μάρκας ηλεκτρικών οχημάτων: με ρίζες στην Ευρώπη, με λειτουργία παγκοσμίως και αφιερωμένη στο να διαμορφώσει το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Το Αμιγώς Ηλεκτρικό Zeekr 001

Το Zeekr 001, αμιγώς ηλεκτρικό και με αμάξωμα τύπου Shooting Brake, ξεχωρίζει για την δυναμική και επιβλητική παρουσία του. Με μήκος 4.955 mm και μεταξόνιο 2.999 mm, κοντούς προβόλους, έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ και σπορ γραμμή οροφής, η αεροδυναμική σιλουέτα του (Cd = 0,23) εξασφαλίζει αυτονομία έως 620 km (WLTP) και μοναδική ησυχία στην καμπίνα.

Στο εσωτερικό, η τεχνολογία αιχμής συνδυάζεται με πολυτελή υλικά και άψογη συναρμογή, δημιουργώντας ένα χώρο άνεσης και χαλάρωσης. Η πανοραμική οροφή γεμίζει την καμπίνα με φυσικό φως, ενώ τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν 12 κατευθύνσεων ηλεκτρική ρύθμιση και θέρμανση. Η έκδοση Privilege προσφέρει επιπλέον αερισμό και λειτουργία μασάζ με τέσσερα προγράμματα και τρεις εντάσεις. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν θέρμανση και ηλεκτρική ανάκλιση επτά μοιρών, εξασφαλίζοντας άνεση για όλους τους επιβάτες.

Με την παρουσία της στην Ελλάδα, η Zeekr αναδεικνύει τον συνδυασμό καινοτομίας, βιωσιμότητας και πολυτέλειας, φέρνοντας την ηλεκτρική κινητικότητα σε ένα νέο επίπεδο και ανοίγοντας τον δρόμο για τους λάτρεις των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το Νέο Αμιγώς Ηλεκτρικό Zeekr X

Το ολοκαίνουργιο Zeekr X αποτελεί το νέο compact premium SUV της μάρκας, σχεδιασμένο με γνώμονα τη ζωή στην πόλη αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης εκτός αυτής. Απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν κομψότητα, καινοτομία και περιπέτεια στην καθημερινότητά τους. Η αισθητική του συνδυάζει καθαρές γραμμές με δυναμικές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα τολμηρό αλλά ταυτόχρονα διαχρονικό. Οι αναλογίες του, εμπνευσμένες από τη «χρυσή τομή» που καθορίζει την αρμονία στην αρχιτεκτονική και τον βιομηχανικό σχεδιασμό, του προσδίδουν άψογη ισορροπία και στιβαρή παρουσία στον δρόμο.

Με μήκος 4.432 mm, ύψος 1.566 mm και μεταξόνιο 2.750 mm, το Zeekr X διαθέτει ιδανικές διαστάσεις για την αστική καθημερινότητα, ενώ η σχεδίασή του εντυπωσιάζει με κάθε λεπτομέρεια:

Πόρτες χωρίς πλαίσιο και καθρέπτες αντίστοιχης σχεδίασης μειώνουν την αντίσταση του αέρα.

Αναδιπλούμενες χειρολαβές ενισχύουν την αεροδυναμική καθαρότητα.

Ο συντελεστής οπισθέλκουσας μόλις 0,28 Cd συμβάλλει τόσο στην αυξημένη αυτονομία όσο και στη βελτιωμένη ηχομόνωση της καμπίνας.

Το Αμιγώς Ηλεκτρικό Zeekr 7X

Το Zeekr 7X, βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA όπως τα Zeekr 001 και Zeekr X, αποκαλύπτει τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Οι λεπτοί Matrix LED προβολείς και η ενιαία LED γραμμή πίσω δημιουργούν ένα κομψό και δυναμικό παρουσιαστικό. Με μήκος 4.787 mm, ύψος 1.650 mm, μεταξόνιο 2.900 mm και ζάντες έως 21”, συνδυάζει στιβαρή αισθητική με αυτοπεποίθηση. Η πρακτικότητα δεν υστερεί: το πορτμπαγκάζ προσφέρει 539 λίτρα, ενώ ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) φτάνει τα 66 λίτρα. Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια και η άνεση συνδυάζονται με προηγμένες τεχνολογίες, όπως ηλεκτρικά ανοίγματα πόρτας, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (Comfort Pack στην έκδοση Performance AWD), προσφέροντας μοναδική οδηγική εμπειρία.

Εγγύηση 10 ετών για όλα τα μοντέλα Zeekr

Όλα τα μοντέλα ZEEKR, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service ZEEKR. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, ό,τι έρθει πρώτο.

Μέγιστη ασφάλεια 5 αστέρων

Τα αμιγώς ηλεκτρικά Zeekr X , Zeekr 7X και Zeekr 001 απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, μία από τις πιο έγκυρες και αυστηρές αξιολογήσεις ασφάλειας παγκοσμίως. Το 2024 & 2025 οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με ακόμη πιο αυστηρά πρωτόκολλα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καθιστά την επιτυχία αυτή ακόμη πιο σημαντική. Τα μοντέλα της Zeekr έλαβαν επίσης 5 αστέρια στις αξιολογήσεις Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη κινητικότητα.

Όλα τα μοντέλα της Zeekr, αναπτύχθηκαν πάνω στη σύγχρονη πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Η μέγιστη αξιολόγηση ασφάλειας οφείλεται στα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παθητικής προστασίας που προσφέρουν οι δομές αμαξώματος, αλλά και στις προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εξελιγμένο Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB), το οποίο αντιδρά όχι μόνο σε άλλα οχήματα αλλά και σε ευάλωτους χρήστες του δρόμου.

Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού (DMS), που προειδοποιεί σε περίπτωση κόπωσης ή απόσπασης προσοχής.

Σύστημα Ανίχνευσης Παρουσίας Παιδιού (CPD), που ειδοποιεί αν εντοπιστούν παιδιά ή κατοικίδια που έχουν αφεθεί κατά λάθος στο πίσω κάθισμα.

Τα μοντέλα της Zeekr ξεχωρίζουν για την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση και τις κορυφαίες επιδόσεις τους στη μείωση των ρύπων, χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως τα ευφυή συστήματα θερμικής διαχείρισης με αντλία θερμότητας, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην αύξηση της πραγματικής αυτονομίας.

Χρηματοδότηση ZEEKR PRIME FINANCE

Κάθε νέο Zeekr διατίθεται με τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα Zeekr Prime Finance.

Αναλυτικότερα, για τα μοντέλα Zeekr 7X και Zeekr 001, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ειδικό Πρόγραμμα Zeekr X «Xtreme Value 50»

Ειδικά για το μοντέλο Zeekr X, προσφέρεται το πρόγραμμα Xtreme Value 50, όπου οι 50 πρώτοι πελάτες του μοντέλου θα μπορούν να επωφεληθούν από τα ακόλουθα:

1. Zeekr X Άμεσο Όφελος: 2.000€

ή εναλλακτικά

2. Προνομιακά προγράμματα Zeekr Prime Finance με 0% επιτόκιο ή 3,9% επιτόκιο.

Πιο συγκεκριμένα:

