Η Ferrari έχει καταλήξει σε μια προκαταρκτική τιμή περίπου 550.000 ευρώ για το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό supercar, ενόψει της παρουσίασης του μοντέλου στη Ρώμη τον επόμενο μήνα. Η τιμολόγηση αυτή τοποθετεί το νέο Luce πάνω από το SUV Purosangue της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο ξεκινά από περίπου 450.000 ευρώ. Η τελική τιμή ενδέχεται να διαφοροποιηθεί έως και κατά 10% προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια της Ferrari να τοποθετήσει το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο στο ανώτατο επίπεδο της γκάμας της. Ο διευθύνων σύμβουλος, Μπενεντέτο Βίνια, επιδιώκει να διατηρήσει υψηλές τιμές, προκειμένου να προστατεύσει την ελκυστικότητα της μάρκας για τους υπερπλούσιους πελάτες, ακολουθώντας τη στρατηγική «αξία αντί όγκου».

Το Luce αποτελεί κρίσιμο τεστ για τη συγκεκριμένη στρατηγική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η μεταπωλητική αξία των ηλεκτρικών οχημάτων εξακολουθεί να προβληματίζει τους εύπορους αγοραστές που αναζητούν supercars με προοπτική διατήρησης ή και αύξησης της αξίας τους με την πάροδο του χρόνου.

Η Ferrari έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να προσφέρει στους πελάτες επιλογές μεταξύ κινητήρων εσωτερικής καύσης, υβριδικών και ηλεκτρικών συστημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η οδηγική απόδοση που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Το Purosangue έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Ferrari από το ντεμπούτο του, διευρύνοντας τη πελατειακή βάση της εταιρείας πέρα από τα παραδοσιακά διθέσια σπορ αυτοκίνητα και συμβάλλοντας στην αύξηση της μέσης τιμής πώλησης. Η Ferrari έχει περιορίσει την παραγωγή του μοντέλου περίπου στο 20% της ετήσιας παραγωγής, προκειμένου να διατηρήσει την αποκλειστικότητά του.

Η μετοχή της Ferrari παραμένει περίπου σταθερή φέτος στο Μιλάνο, έχοντας υποχωρήσει μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τις περισσότερες αποστολές της στην περιοχή, η οποία αποτελεί σημαντικό κόμβο για την αγορά ειδών πολυτελείας.



Πηγή: skai.gr

