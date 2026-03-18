DS N°7: Το best seller SUV της νέας γενιάς

Το DS N°7 εξελίσσει και εκσυγχρονίζει τη συνταγή επιτυχίας του DS 7: τοποθέτηση στον πυρήνα της premium κατηγορίας των compact SUV, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας, από την άνεση και τους εσωτερικούς χώρους έως τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, διατηρώντας παράλληλα διαστάσεις ιδανικές για καθημερινή χρήση. Το πλάτος των 1,90μ και το ύψος των 1,63μ παραμένουν αμετάβλητα, ενώ το μήκος αυξάνεται στα 4,66μ, ακολουθώντας την τάση της αγοράς. Η συνολική διαφορά των 7 εκ σε σχέση με τον προκάτοχό του αντιστοιχεί κυρίως σε αύξηση 5 εκ στο μεταξόνιο, που φτάνει πλέον τα 2,79μ, βελτιώνοντας την αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου και τον χώρο για τους επιβάτες.

DS N°7, με εντυπωσιακή σχεδίαση που εξυπηρετεί τόσο την αποδοτικότητα όσο και την ευρυχωρία Οι ισορροπημένες αναλογίες του DS N°7 δημιουργούν μια κομψή και δυναμική σιλουέτα. Η γραμμή των ώμων, που οπτικά επεκτείνει τα παράθυρα προς το πίσω φτερό, τονίζει την αίσθηση δύναμης που αποπνέει το αμάξωμα κάτω από το γυαλιστερό μαύρο πάνελ του πίσω τμήματος. Η διάμετρος των τροχών φτάνει πλέον τα 74 εκ, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική παρουσία του με ζάντες έως 21 ίντσες.

Το DS N°7 είναι αποτέλεσμα μιας λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στην αεροδυναμική αποδοτικότητα και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών χώρων. Εμπνευσμένη από το concept DS AERO SPORT LOUNGE, η κομψή καμπύλη της οροφής, που ολοκληρώνεται με αεροδυναμικό spoiler στην πίσω πόρτα, συντελεί στο συντελεστή οπισθέλκουσας Cx 0,26, διατηρώντας παράλληλα άνετο χώρο για το κεφάλι των πίσω επιβατών. Όπως και στο DS 7, και παρά την τοποθέτηση μπαταρίας κάτω από το δάπεδο στις ηλεκτρικές εκδόσεις, οι επιβάτες απολαμβάνουν γενναιόδωρο χώρο για τα πόδια και εξαιρετική ορατότητα χάρη στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Σε σύγκριση με το DS 7, οι πίσω πόρτες έχουν επιμηκυνθεί ώστε η επιφάνεια των πλαϊνών παραθύρων να αυξηθεί κατά 30%, ενώ η προαιρετική πανοραμική οροφή είναι μεγαλύτερη κατά 40%.

Το DS N°7 εδραιώνει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του DS 7: έναν γενναιόδωρο χώρο αποσκευών προσαρμοσμένο σε όλες τις χρήσεις ενός ευέλικτου SUV. Παρέχει έως και 560 λίτρα ανάλογα με το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τον εξοπλισμό ήχου (500 λίτρα στην ελάχιστη διαμόρφωση AWD με subwoofer). Η διάταξη του χώρου, διευκολύνει την αξιοποίηση του διαθέσιμου όγκου. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται διπλό δάπεδο χώρου αποσκευών, ώστε να δημιουργείται επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης όταν αναδιπλώνονται οι πλάτες των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40/20/40. Ακόμη και με το δάπεδο στη χαμηλή θέση, το καλώδιο φόρτισης mode 3 των εκδόσεων E-TENSE αποθηκεύεται κάτω από το δάπεδο φόρτωσης, αφήνοντας περισσότερο χώρο για αποσκευές. Παρά την καμπυλότητα της οροφής, οι μηχανικοί της DS κατάφεραν να διατηρήσουν το ύψος φόρτωσης και το πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών του DS 7, μετακινώντας τους μεντεσέδες της πίσω πόρτας προς τα εμπρός, διατηρώντας έτσι την ευκολία χρήσης σε καθημερινή βάση.

Στο εμπρός μέρος, το DS N°7 υιοθετεί τη νέα φωτιστική υπογραφή της μάρκας που παρουσιάστηκε με το DS N°8: το DS LIGHT BLADE με το χαρακτηριστικό σχήμα V, που συμβάλλει και στο αεροδυναμικό – πέρα από το αισθητικό – αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN. Στο πίσω μέρος, η κάθετη φωτιστική υπογραφή DS LIGHT BLADE παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμη τόσο ημέρα όσο και νύχτα, ενώ συμβάλλει και αυτή στην αεροδυναμική απόδοση κατευθύνοντας τη ροή του αέρα.

Το DS N°7 μπορεί να εξατομικευτεί με μαύρη οροφή ή με διχρωμία που εκτείνεται έως το καπό με τεχνοτροπία paintjet. Διατίθενται έξι χρώματα, ανάμεσα στα οποία το νέο SILK GREEN, μαζί με τα PALLADIUM GREY, TOPAZ BLUE, ALABASTER WHITE, CRYSTAL PEARL και PERLA NERA BLACK.

DS N°7, αυτονομία και αποδοτικότητα σε επίπεδα ρεκόρ

Το DS N°7 E-TENSE, στην πλήρως ηλεκτρική του έκδοση, προσφέρει αυτονομία έως 740 km στον μικτό κύκλο WLTP στην έκδοση LONG RANGE, μια κορυφαία επίδοση για compact SUV. Η αυτονομία αυτή βασίζεται σε μπαταρία 97,2 kWh, κατασκευασμένη στη Γαλλία, και σε μια συνολική προσέγγιση υψηλής αποδοτικότητας. Η προσεγμένη αεροδυναμική, με Cx 0,26 και SCx 0,69, επιτρέπει αυτονομία έως 450 km σε αυτοκινητόδρομο με μέση ταχύτητα 120 km/h. Με το DS N°7 E-TENSE, ο οδηγός σταματά όταν το επιλέξει ο ίδιος, όχι όταν το υπαγορεύει η τεχνολογία.

Η έκδοση E-TENSE AWD LONG RANGE, με την ίδια μπαταρία και τετρακίνηση, προσφέρει αυτονομία έως 679 km στον μικτό κύκλο WLTP. Η ηλεκτρική γκάμα συμπληρώνεται από την E-TENSE FWD με μπαταρία 73,7 kWh και αυτονομία έως 543 km στον μικτό κύκλο WLTP.

Η ταχεία φόρτιση αποτελεί βασικό πυλώνα ελευθερίας σε μεγάλα ταξίδια: Το DS N°7 E-TENSE μπορεί να φορτίσει από 20% έως 80% σε 27 λεπτά με θερμική προετοιμασία της μπαταρίας. Αυτή ενεργοποιείται αυτόματα εάν οριστεί ένας προορισμός στο σύστημα πλοήγησης ή χειροκίνητα μέσω της κεντρικής οθόνης. Η ισχύς φόρτισης παραμένει σταθερή στα 160 kW μεταξύ 20 και 55% του επιπέδου φόρτισης, επιτρέποντάς σας να ανακτήσετε 190 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Η λειτουργία PLUG & CHARGE ενεργοποιεί αυτόματα τη φόρτιση μόλις το όχημα συνδεθεί σε ταχυφορτιστή DC.

Η διαχείριση της ενέργειας ενισχύεται μέσω τριών επιπέδων αναγεννητικής πέδησης, τα οποία ρυθμίζονται από τα paddles πίσω από το τιμόνι. Συμπληρώνεται από τη λειτουργία One Pedal, που μεγιστοποιεί την ανάκτηση ενέργειας με την απελευθέρωση του πεντάλ του γκαζιού. Σε αυτή τη λειτουργία, το πεντάλ φρένου χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση έντονου φρεναρίσματος.

Το DS N°7 E-TENSE διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή έως 22 kW.

DS N°7 η multi-energy επιλογή: είτε 100% ηλεκτρικό ή αυτοφορτιζόμενο υβριδικό.

Το DS N°7 E-TENSE διατίθεται με τρία πλήρως ηλεκτρικά σύνολα κίνησης, με αντίστοιχα επίπεδα ισχύος: 230 hp για την έκδοση FWD, 245 hp για την FWD LONG RANGE και 350 hp για την AWD LONG RANGE. Η τελευταία συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με τετρακίνηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση σε κάθε περίσταση.

Όλα τα ηλεκτρικά σύνολα κίνησης διαθέτουν λειτουργία Boost, η οποία προσφέρει αύξηση της ισχύος. Η έκδοση E-TENSE FWD μπορεί να αποδώσει έως 260 hp, ενώ η E-TENSE FWD LONG RANGE φτάνει τα 280 hp. Στην περίπτωση του DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE, η ισχύς αυξάνεται έως 375 hp. Αυτό επιτρέπει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,4 δευτερόλεπτα, προσφέροντας μια ελεγχόμενη δυναμική, όπου η ισχύς αποδίδεται με προοδευτικό και γραμμικό τρόπο, πάντα προς όφελος της άνεσης και της ευεξίας των επιβατών.

Διαθέσιμο επίσης θα είναι το DS N°7 HYBRID που προσφέρει 145 ίππους και έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO 2 μεταξύ των άμεσων ανταγωνιστών του, μεταξύ 121 και 127 g/km. Η κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται σε 5,4 l/100 km, προσφέροντας αυτονομία πάνω από 1.000km. Το DS N°7 HYBRID συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 hp), ο οποίος είναι ενσωματωμένος απευθείας στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει, σε αστική και περιαστική χρήση, την κίνηση έως και 50% του συνολικού χρόνου σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία. Το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα ανακτά την ενέργεια που παράγεται κατά την επιβράδυνση για την τροφοδοσία της μπαταρίας, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση. Πολυχρηστικός και αποδοτικός, αυτός ο κινητήρας αποτελεί μια ουσιαστική απάντηση στις ανάγκες της καθημερινής χρήσης.

DS N°7, ευρωπαϊκή κατασκευή

Το DS N°7 στηρίζει μια αλυσίδα αξίας (παραγωγή, προμηθευτές) βαθιά ριζωμένη στην Ευρώπη. Η μπαταρία Long Range 97,2 kWh παράγεται στη βόρεια Γαλλία, στο ACC Gigafactory του Billy Berclau, ενώ οι ηλεκτροκινητήρες κατασκευάζονται στην ανατολική Γαλλία. Η τελική συναρμολόγηση πραγματοποιείται στην Ιταλία, στις εγκαταστάσεις του Melfi.

Το συνολικό αποτύπωμα CO₂ του DS N°7 έχει βελτιστοποιηθεί, επιτρέποντας στις εκδόσεις E-TENSE FWD και FWD Long Range να φέρουν την πιστοποίηση Eco-score.

www.dsautomobiles.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.