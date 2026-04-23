Οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery (WBD) ψήφισαν κατά πλειοψηφία υπέρ της εξαγοράς του αμερικανικού ομίλου μέσων ενημέρωσης από την ανταγωνίστριά του, Paramount Skydance, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που διεξήχθη διαδικτυακά σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πρώτης.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν άφηνε πολλά περιθώρια αμφιβολίας μετά την απόσυρση του Netflix, στα τέλη Φεβρουαρίου, από την κούρσα της διεκδίκησης, αλλά δεν θέλησε να καταθέσει υψηλότερη προσφορά μετά την τελευταία πρόταση της Paramount Skydance (PSKY), η οποία αποτιμά τη WBD στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Οι δύο όμιλοι σχεδιάζουν να οριστικοποιήσουν τη συγχώνευσή τους κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Η Paramount Skydance δεσμεύτηκε να καταβάλει ρήτρες από τις αρχές Οκτωβρίου σε περίπτωση καθυστέρησης. Απομένει να δώσουν το πράσινο φως οι ρυθμιστικές αρχές, κυρίως η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) και οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού.

Η απορρόφηση της WBD από την PSKY αναμένεται ότι θα αλλάξει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, μια αλλαγή η οποία επιταχύνθηκε από την παρακμή της παραδοσιακής τηλεόρασης και την εξασθένιση του μοντέλου των κινηματογραφικών αιθουσών. Κανείς δεν ενσαρκώνει καλύτερα αυτή την αναγκαστική συγκέντρωση από το αφεντικό της WBD, τον Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ο οποίος είχε ήδη ηγηθεί, ως επικεφαλής της Discovery, της εξαγοράς της WarnerMedia το 2022 για τη δημιουργία της Warner Bros Discovery.

Η Paramount θα αποκτήσει έτσι την ιδιοκτησία όλων των καναλιών και των έργων της Warner, που περιλαμβάνουν το ενημερωτικό κανάλι CNN και τίτλους όπως είναι ο Harry Potter και το Game of Thrones.

Ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης, υπήρξαν φωνές που αντιτάχθηκαν σε αυτόν τον «γάμο». Στα μέσα Απριλίου, εκατοντάδες προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή προς αυτή την κατεύθυνση, εκφράζοντας ανησυχία για τη συρρίκνωση του τοπίου στο Χόλιγουντ. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζορχάν Μαμντάνι (όπου βρίσκεται η έδρα της WBD) κατήγγειλε αυτή την ένωση, προειδοποιώντας ότι «χιλιάδες θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο».

Όπως και αυτός, πολλοί παρατηρητές φοβούνται μια μαζική περικοπή προσωπικού, καθώς οι δύο όμιλοι έχουν παρόμοια προφίλ, με αναδυόμενες πλατφόρμες streaming των οποίων η κερδοφορία παραμένει αβέβαιη. Η Paramount Skydance έχει ήδη υποδείξει ότι η υπηρεσία της (VOD), το Paramount+, θα συγχωνευθεί με αυτήν της WBD, το HBO Max.

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η μετοχή της Paramount Skydance υποχωρούσε κατά 4,87% λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με το BBC, ο πρόεδρος της Paramount Λάρι Έλισον, ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, θα παραθέσει δείπνο απόψε, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο Ινστιτούτο Ειρήνης της Ουάσινγκτον. Ο πρωταγωνιστής του «Hulk», Μαρκ Ράφαλο, αναμένεται να ενωθεί με διαδηλωτές έξω από το κτίριο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό το «γκαλά διαφθοράς», όπως το αποκαλούν, δεδομένων των ρυθμιστικών εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για το πώς η ιδιοκτησία του CNN από την οικογένεια Έλισον θα επηρεάσει το ειδησεογραφικό δίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

