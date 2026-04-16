Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών της PREMIA Properties στο Χρηματιστήριο Αθηνών

To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της PREMIA Properties, με αφορμή την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων ομολογιών της εταιρείας. Ο Ηλίας Γεωργιάδης, πρόεδρος και ο Κώστας Μαρκάζος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κήρυξαν την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος της PREMIA Properties Hλίας Γεωργιάδης, δήλωσε: Η έκδοση του ομολόγου αποτελεί για όλους εμάς στην Premia Properties μια μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει την ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές. Ακόμα και σε μια περίοδο αστάθειας, η ομάδα μας, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Κώστα Μαρκάζο, κατάφερε να κατακτήσει μια ακόμα κορυφή και να συνεχίσει στο δρόμο προς την επίτευξη της στρατηγικής μας ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της PREMIA Properties Kώστας Μαρκάζος υπογράμμισε: «Ευχαριστούμε την επενδυτική κοινότητα για την εμπιστοσύνη που δείχνει σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές στην PREMIA Properties, με την υπερκάλυψη του ομολόγου, του δεύτερου που εκδίδει μέσα σε πέντε χρόνια. Ιδιαίτερα περήφανους μας κάνει το ενδιαφέρον από τους χιλιάδες ιδιώτες, οι οποίοι σταθερά μας εμπιστεύονται. Τα νέα κεφάλαια θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε δυναμικά τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η PREMIA, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό και ενισχύοντας την κερδοφορία της».

«Η PREMIA Properties στην παρούσα εταιρική μορφή της, που προέκυψε από την εξαγορά της PASAL Real Estate το 2021, έχει αντλήσει συνολικά από την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά 348 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 250 εκατ. ευρώ από τις δύο ομολογιακές εκδόσεις και 98 εκατ. ευρώ από εκδόσεις νέων μετοχών. Tούτο καταδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες της εγχώριας αγοράς να χρηματοδοτήσει τα αναπτυξιακά πλάνα των εταιρειών, παρέχοντας τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, από μια ισχυρή δεξαμενή εγχώριων και διεθνών επενδυτών, με υψηλά ποσοστά υπερκάλυψης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης, σε ένα περιβάλλον έντονων διεθνών προκλήσεων, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της PREMIA Properties στον κλάδο του Real Estate, καθώς και την ικανότητά της να προσελκύει υψηλής ποιότητας επενδυτικά κεφάλαια» ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας τόνισε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της PREMIA PROPERTIES στέλνει ένα καθαρό μήνυμα προς την αγορά: ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να εμπνέει εμπιστοσύνη και να στηρίζει αποτελεσματικά την άντληση κεφαλαίων για αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια. Η επιτυχία της έκδοσης δεν αφορά μόνο την ίδια την εταιρεία· αντανακλά την ωρίμανση της αγοράς, την ενίσχυση της θεσμικής της αξιοπιστίας και τη δυνατότητά της να λειτουργεί με ανθεκτικότητα ακόμη και υπό απαιτητικές συνθήκες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.