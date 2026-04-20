Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Περιφερειών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την προώθηση της φιλοξενίας και της βιώσιμης ανάπτυξής της.

Το μνημόνιο αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της φιλοξενίας στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, την προστασία του περιβάλλοντος και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με στόχο να θέσουν τη φιλοξενία και τη βιώσιμη ανάπτυξή της στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και των πολιτικών, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το μνημόνιο συνεργασίας των δύο φορέων αναγνωρίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της φιλοξενίας στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, τη συνοχή των κοινωνιών, την τόνωση της απασχόλησης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για την επίτευξη των κοινών στόχων, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προχωρήσουν σε συντονισμένες δράσεις, όπως:

• Η διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών, επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων.

• Η διαμόρφωση κοινών προτάσεων πολιτικής προς τα αρμόδια Υπουργεία.

• Η εμπέδωση της πρωτοβουλίας «Μαθαίνω τη Φιλοξενία» για τους μαθητές των Δημοτικών σχολείων και των Γυμνασίων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

• Η υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων στον Τουρισμό.

• Η σύσταση ομάδας εργασίας για τη διερεύνηση και προώθηση κοινών στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε : «Οι Περιφέρειες της χώρας με υπεύθυνη διαχείριση και με συνεχή παραγωγή έργου επιβεβαιώνουν στην πράξη την καθοριστική συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Με δεδομένο τον καθοριστικό ρόλο της φιλοξενίας προς αυτή την κατεύθυνση, ενώνουμε δυνάμεις με τον θεσμικό εκπρόσωπο του κλάδου, το ΞΕΕ, με στόχο να μεγιστοποιήσουμε αυτό το θετικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες. Προχωράμε μαζί, με αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας».

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε σχετικά: «Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας έχει ως στόχο να αναδείξει την αξία της φιλοξενίας για όλους. Η Φιλοξενία είναι βασικός πυλώνας για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξης και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα. Το μνημόνιο που υπογράψαμε είναι ένα σημαντικό βήμα στη συνολική στρατηγική μας να χτίσουμε ευρείες και ισχυρές συμμαχίες για να προωθηθούν αποτελεσματικές πολιτικές που θα πολλαπλασιάζουν και θα αναδεικνύουν τα οφέλη του κλάδου της Φιλοξενίας για τους πολίτες, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού».

Πηγή φωτογραφίας: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

