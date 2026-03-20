Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026

Η κατάταξη αναδεικνύει τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, και αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα benchmarks επιχειρηματικής δυναμικής

Principia

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε η Principia, καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Financial Times «FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026», η οποία καταρτίζεται σε συνεργασία με τη Statista.

Η κατάταξη αναδεικνύει τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, με βάση τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) των εσόδων τους για την περίοδο 2021–2024, και αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα benchmarks επιχειρηματικής δυναμικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τον Όμιλο Principia, η διάκριση αυτή αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα μεγέθη: 69% συνολική ανάπτυξη κατά την τριετία 2021–2024 και 19,1% σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, η εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας αυξήθηκε από 482 MW σε 727 MW, καταγράφοντας άνοδο 50,83%. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Principia είναι ανάμεσα στις μόλις τέσσερις ελληνικές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή λίστα, ενώ αποτελεί και τη μοναδική εταιρεία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διακρίθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Principia
11 0 Bookmark