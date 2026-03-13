EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο

Στην εταιρεία Kent ανέθεσε η EnEarth, θυγατρική της Energean, την Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στον Πρίνο, εξέλιξη που - όπως αναφέρει η εταιρεία - αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση ενός από τα εμβληματικά έργα αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη, που συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Όπως τονίζει η EnEarth:

Το Έργο CO₂ στον Πρίνο στοχεύει στην ασφαλή παραλαβή και τη μόνιμη αποθήκευση εκπομπών CO₂, στηρίζοντας τους στόχους απoανθρακοποίησης της Ελλάδας και συμβάλλοντας στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ. Η φάση FEED θα καθορίσει το τεχνικό αντικείμενο και τη στρατηγική εκτέλεσης, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας.

Η Kent, παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες μηχανικής και παράδοσης έργων, θα αναπτύξει την FEED για τη νέα εγκατάσταση διαχείρισης και αποθήκευσης CO₂, η οποία θα παραλαμβάνει, αποθηκεύει, μεταφέρει και θα εγχέει CO₂ σε βάθος άνω των 3 χιλιομέτρων κάτω από τον ταμιευτήρα του Πρίνου.

Το Έργο Αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο είναι το πρώτο του είδους του στη Μεσόγειο που έχει λάβει περιβαλλοντική άδεια και άδεια αποθήκευσης. Έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs) και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF) και το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Η εγκατάσταση στον Πρίνο σχεδιάζεται, ώστε να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται έως 2,8 εκατ. τόνους ετησίως (MTPA) υγρού CO₂ από το 2029-2030. Το CO₂ θα μεταφέρεται από απομακρυσμένους εκπομπούς μέσω θαλάσσιων μεταφορέων σε νέο θαλάσσιο τερματικό στις χερσαίες εγκαταστάσεις Σίγμα στη Νέα Καρβάλη, όπου θα αποθηκεύεται προσωρινά πριν υποβληθεί σε επεξεργασία/προετοιμασία, αντληθεί και μεταφερθεί μέσω νέου υποθαλάσσιου αγωγού σε αυτόνομη εξέδρα Έγχυσης CO2 και Παραγωγής Νερού (COIWP) εντός του υφιστάμενου συγκροτήματος του Πρίνου.

Ο Ιωάννης Πολίτης, Head of Contracts & Procurement στην Energean, δήλωσε:

«Η ανάθεση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε την αποθήκευση CO₂ ως βασικό πυλώνα της μετάβασης σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Συνεργαζόμενοι με την Kent, έναν αναγνωρισμένο ηγέτη σε μεγάλα έργα μηχανικής, έχουμε στόχο να υλοποιήσουμε ένα έργο που θέτει νέα σημεία αναφοράς για την καινοτομία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Ανυπομονούμε να εργαστούμε στενά με την Kent για να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέλλον».

Ο Paul Wetton, Vice President UK Engineering Services στην Kent, δήλωσε:

«Ο Πρίνος αποτελεί μία από τις στρατηγικά σημαντικότερες αναπτύξεις αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη και η ανάθεση της FEED σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση βιομηχανικής αποανθρακοποίησης μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Kent διαθέτει σημαντική εμπειρία σε σύνθετα έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα διεθνώς και δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την EnEarth στον σχεδιασμό της πρώτης αποκλειστικής εγκατάστασης αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα. Η ηγετική θέση της EnEarth στην προώθηση αυτού του έργου δημιουργεί μία ισχυρή βάση συνεργασίας και ανυπομονούμε να εργαστούμε μαζί για να περάσει ο Πρίνος στην επόμενη φάση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.