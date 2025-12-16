Έναρξη διαπραγμάτευσης ομολογιακού δανείου του ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες του AKTOR Group με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

«Ο Όμιλος AKTOR προχώρησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στοχεύοντας, μέσα από την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες περαιτέρω μεγέθυνσής του, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους μετόχους του. Ο Όμιλος AKTOR αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εισηγμένης εταιρείας που σταθερά αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Χρηματιστήριο. Στη διάρκεια της χρηματιστηριακής του διαδρομής έχει αντλήσει 550 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 500 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2022», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος.

Ο κ. Εξάρχου, δήλωσε: «Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για τον Όμιλο AKTOR. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την έκδοση ενός σημαντικού κοινού ομολογιακού δανείου, οι ομολογίες του οποίου τελούν πλέον υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επρόκειτο για ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο υλοποιήθηκε χάρη σε όλους εκείνους που εργάστηκαν άοκνα για την επιτυχημένη έκδοση των ομολογιών μας, αλλά και την εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλαν τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό χιλιάδες ιδιώτες ομολογιούχοι. Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί κορυφαίο θεσμό άντλησης κεφαλαίων και καταλύτη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας».

Τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, σημείωσε: «Η έναρξη διαπραγμάτευσης του εταιρικού ομολόγου του AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μια ακόμη θετική εξέλιξη για τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η υπερκάλυψη της έκδοσης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ιδιωτών επενδυτών, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία AKTOR και, ταυτόχρονα, αναδεικνύει την αγορά εταιρικών ομολόγων του ΧΑ ως σημαντική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες αναπτυξιακές προσπάθειες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.