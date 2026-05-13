Δυναμική είσοδο μέσω εξαγορών στην ευρωπαϊκή αγορά ετοιμάζει η κινεζική BYD

Η BYD βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Stellantis και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες για την πιθανή εξαγορά ή αξιοποίηση εργοστασίων στην Ευρώπη που που δεν αξιοποιούνται πλήρως, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της κινεζικής εταιρείας

Η μεγαλύτερη εταιρεία πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο εξετάζει πιθανές συμφωνίες για την ανάληψη εργοστασίων σε χώρες όπως η Ιταλία, δήλωσε σε συνέντευξή της την Τετάρτη η εκτελεστική αντιπρόεδρος Stella Li.

«Δεν μιλάμε μόνο με τη Stellantis, αλλά και με άλλες εταιρείες», δήλωσε η Li στο περιθώριο του συνεδρίου Financial Times Future of the Car στο Λονδίνο. «Αναζητούμε οποιοδήποτε διαθέσιμο εργοστάσιο στην Ευρώπη, καθώς θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα».

Οι δηλώσεις της Li έρχονται μετά από σχέδιο που παρουσίασε η Stellantis νωρίτερα αυτόν τον μήνα για στενότερη συνεργασία με την Leapmotor στην Ευρώπη, με δύο εργοστάσια της εταιρείας στην Ισπανία (Fiat και Peugeot) να προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων για λογαριασμό της κινεζικής εταιρείας. Και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλό κόστος και έντονο ανταγωνισμό και εμφανίζονται ανοιχτές σε αντίστοιχες συμφωνίες με κινεζικές εταιρείες.

Η Stellantis ενδέχεται να υπογράψει περισσότερες συμφωνίες με έναν ή περισσότερους κινεζικούς κατασκευαστές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον περασμένο μήνα.

Υπό πίεση από τον πόλεμο τιμών στην Κίνα, η BYD επεκτείνεται επιθετικά στο εξωτερικό, με τις πωλήσεις της να εκτοξεύονται στην Ευρώπη. Η αυτοκινητοβιομηχανία, με την Li να ηγείται της διεθνούς επέκτασης της εταιρείας, επωφελείται από το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα μετά την άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η BYD θα προτιμούσε να λειτουργεί τα εργοστάσια αυτόνομα και όχι μέσω κοινοπραξιών, καθώς αυτό είναι «πιο εύκολο», δήλωσε η Li.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει επισκεφθεί το εργοστάσιο Cassino της Stellantis στην κεντρική Ιταλία, η Li απάντησε ότι η BYD έχει επισκεφθεί «πολλά εργοστάσια» στην Ευρώπη.

«Η Ιταλία βρίσκεται στη λίστα των χωρών που μας ενδιαφέρουν για μια τέτοια συμφωνία, πρόσθεσε. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χώρες όπως η Γαλλία έχουν επίσης ενδιαφέρον λόγω των χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε η Li.

Επιπλέον, η BYD εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαγοράσει παραδοσιακά brands σε μέρη που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Brands όπως η Maserati έχουν «πολύ ενδιαφέρον», δήλωσε η Li. «Συνεχίζουμε να μελετάμε το θέμα. Ωστόσο, δεν έχουμε προβεί σε καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση».

Η BYD εντείνει τις προσλήψεις προσωπικού από ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων και η Porsche, προκειμένου να ενισχύσει τη σειρά Denza στην Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον περασμένο μήνα. Η πολυτελής αυτή μάρκα θα κυκλοφορήσει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αργότερα μέσα στο έτος.

«Προσλαμβάνουμε μεγάλο αριθμό προσωπικού στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης», πρόσθεσε. «Ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, σε κάθε περιοχή πρέπει να διαθέτουμε τοπικό προσωπικό στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης».

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.