Ιωακειμίδης: Θα είμαι παρών στην Περιφέρεια για την Αυτοδιοίκηση και τη Δημοκρατία Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 22:41, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Γ. Ιωακειμίδης ολοκλήρωσε τη σύντομη δήλωση του με τη δέσμευση: "Θα κάνω μια δημιουργική αντιπολίτευση από την Περιφέρεια Αττικής για την Αυτοδιοίκηση, για την Δημοκρατία. Τίποτα δεν σταματά"