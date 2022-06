Λούις του Κέιμπριτζ: Τα αστεία νέα καρέ του 4χρονου Πρίγκιπα που κατάφερε να γίνει το νέο meme των σόσιαλ

Βασιλιάς στα... σόσιαλ έχει καταφέρει να ανακηρυχθεί ο 4χρονος Πρίγκιπας Λούις με τις απίστευτες γκριμάτσες και πόζες του στα φωτογραφικά καρέ από τους εορτασμούς για το ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ να έχουν γίνει viral.

Ο μικρούλης Λούις έχει καταφέρει να γίνει μέσα σε λίγα 24ωρα ένα meme από μόνος του, κλέβοντας την παράσταση με την εμφάνισή του και τις αστείες γκριμάτσες του στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ δίπλα στη βασίλισσα Ελισάβετ και πλέον επανέρχεται δριμύτερος με νέα εμπνευσμένα στιγμιότυπα.

The very essence of Prince Louis of Cambridge - captured by @ianvogler 😂 #PlatinumJubileePageant #ThankYouDay pic.twitter.com/LuHBkRSaPl