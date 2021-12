Από το 2007 μέχρι σήμερα, ο εκδοτικός οίκος Utopia. αποτελεί σταθερή επιλογή για κάθε επιστήμονα, φοιτητή, ερευνητή, εκπαιδευτικό αλλά και για όλους τους βιβλιόφιλους. Πάντα με έμφαση στην ποιότητα, οι Εκδόσεις Utopia προσφέρουν στους αναγνώστες επιστημονικά βιβλία για το ευρύ κοινό και σύγχρονη ξένη λογοτεχνία, ενώ τα υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακά συγγράμματα είναι προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης για κάθε επιστήμη, με τίτλους από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και την επιστημονική επιμέλεια από Καθηγητές, μέλη ΔΕΠ, των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Οι Εκδόσεις Utopia προτείνουν 10 εξαιρετικούς τίτλους σύγχρονης ξένης λογοτεχνίας και εκλαϊκευμένης επιστήμης που θα σας κρατήσουν συντροφιά και θα διευρύνουν τους πνευματικούς σας ορίζοντες.

ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ



1. Extraterrestrial

Ο κορυφαίος αστρονόμος του Χάρβαρντ παρουσιάζει τη θεωρία του σύμφωνα με την οποία ένα εξωγήινο αντικείμενο υψηλής τεχνολογίας από ένα μακρινό άστρο επισκέφθηκε πρόσφατα το ηλιακό μας σύστημα.Στα τέλη του 2017, επιστήμονες στο αστεροσκοπείο της Χαβάης παρατήρησαν φευγαλέα ένα αντικείμενο να διασχίζει το εσωτερικό ηλιακό μας σύστημα, κινούμενο με τέτοια ταχύτητα ώστε να μπορεί να έχει προέλθει μόνο από ένα μακρινό άστρο.

Ο Άβι Λεμπ, τότε Πρόεδρος του Τμήματος Αστρονομίας του Χάρβαρντ, έδειξε ότι δεν ήταν αστεροειδής: κινούνταν υπερβολικά γρήγορα διαγράφοντας μια ακανόνιστη τροχιά, και πίσω του δεν άφηνε θραύσματα ή ίχνη αερίων. Μία μόνο εξήγηση μπορούσε να δοθεί: ήταν ένα τεχνολογικό αντικείμενο κατασκευασμένο από έναν μακρινό εξωγήινο πολιτισμό.Στο Extraterrestrial, ο Λεμπ αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία του πρώτου διαστρικού επισκέπτη που εντοπίστηκε στο ηλιακό μας σύστημα. Περιγράφει την θεωρία του και τις βαθιές συνέπειές της για την επιστήμη, τη θρησκεία, και το μέλλον του είδους μας αλλά και του πλανήτη μας. Ένα απίστευτο ταξίδι στις εσχατιές της επιστήμης, του χωροχρόνου και της ανθρώπινης φαντασίας.

Το Extraterrestrial καλεί τους αναγνώστες να στοχεύσουν στα άστρα –και να δουν με κριτική ματιά τι κρύβεται ανάμεσά τους, όσο παράξενο κι αν φαίνεται αυτό.

AVI LOEB

Μετάφραση: Νίκος Αποστολόπουλος

Επιμέλεια: Διομήδης Πηγής

Σελίδες: 368

ISBN: 978-618-5173-64-7





2. Πώς να μην κάνετε λάθος

Μπορούν τα μαθηματικά να σας βοηθήσουν να συναντήσετε τον ιδανικό σύντροφο; Να φτάσετε στο αεροδρόμιο εγκαίρως; Να αποδείξετε την ύπαρξη του Θεού; Τα μαθηματικά μάς επιτρέπουν να δούμε τις κρυφές δομές κάτω από την ακατάστατη και χαοτική επιφάνεια του κόσμου μας.Ο Jordan Ellenberg μάς εξηγεί πώς να τα χρησιμοποιήσουμε για να σκεφτόμαστε σωστότερα

New York Times Best Seller

Sunday Times Best Seller

Bill Gates’ book recommendations

«Ζωντανός λόγος διανθισμένος με ωραία παραδείγματα… Απολαυστικά διαυγές ενώ παραμένει εννοιολογικά αυστηρό, το βιβλίο διαφωτίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι μαθηματικοί – και μας δείχνει πώς μπορούμε ν’ αρχίσουμε και εμείς να

σκεφτόμαστε σαν μαθηματικοί».

Jenifer Oullette, The New York Times

JORDAN ELLENBERG

Μετάφραση: Τεύκρος Μιχαηλίδης

Eπιμέλεια:Διομήδης Πηγής

Σελίδες: 544

ISBN: 978-618-5173-52-4

Εκδόσεις: Utopia

3. Γένεσις

Για αιώνες, τα μεγαλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας – φιλόσοφοι, θεολόγοι και επιστήμονες – δεν έχουν ελέγξιμες απαντήσεις στα ερωτήματα ορισμού και εξήγησης του νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης: τι είμαστε και τι μας δημιούργησε. Στο Γένεσις, ο Edward O. Wilson, πραγματεύεται την εξελικτική ιστορία ξεκινώντας από πολύ παλαιότερα εν σχέση με προηγούμενα έργα του, και παρουσιάζει μια αποκαλυπτική περιγραφή της απώτερης προέλευσης των κοινωνιών.

Βεβαιώνοντας πως θρησκευτικές πεποιθήσεις και φιλοσοφικά ερωτήματα μπορούν να συνοψισθούν σε καθαρά γενετικά και εξελικτικά στοιχεία, και πως το σώμα και ο νους του ανθρώπου έχουν υλική υπόσταση που υποτάσσεται στους νόμους της φυσικής και της χημείας, ο Wilson υποστηρίζει ότι ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε πραγματικά την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ναεκτιμήσουμε την μακρά, πολύπλοκη εξελικτική ιστορία ειδών πέραν αυτής του ανθρώπου. Από αυτά, ο Wilson καταδεικνύει ότι τουλάχιστον δεκαεπτά – μεταξύ αυτών ο αφρικανικός άτριχος τυφλοπόντικας και η γαρίδα των σφουγγαριών – έχουν αναπτύξει προηγμένες κοινωνίες που βασίζονται σε επίπεδα αλτρουισμού και συνεργασίας παρόμοια με αυτά του ανθρώπου.

Όπως ο Δαρβίνος στο έργο του Descent of Man (1871), πρότεινε την προέλευση της ανθρωπότητας μέσα από τη μελέτη των πιθήκων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο Wilson εδώ συνθέτει την πιο σύγχρονη έρευνα στην εξελικτική επιστήμη για να προσφέρει ένα μεστό αλλά πρωτοποριακό έργο εξελικτικής θεωρίας.

Στο Γένεσις, ο Wilson συνυφαίνει επιδέξια την επιστημονική έρευνα του 21ου αιώνα με τις λυρικές βιολογικές και ανθρωπιστικές παρατηρήσεις για τις οποίες χαίρει ευρείας φήμης και εκτίμησης.

EDWARD O. WILSON



Μετάφραση: Aναστάσιος Λεγάκης

Επιμέλεια: Δρ. Διομήδης Πηγής

Σελίδες: 176



ISBN: 978-618-5173-66-1

4. Φιλοσοφία και Επιστήμες 2η έκδοση

Η ανά χείρας επιστημολογική μελέτη του Ευθύμιου Μπόκαρη, αναπληρωτή καθηγητή Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γοητευτική και χρήσιμη σε αναγνώστες των θετικών αλλά και των θεωρητικών επιστημών εξίσου, εγγράφεται στη μεθόριο μεταξύ φιλοσοφίας και επιστήμης.

Τα δύο πεδία συμπλέκονται στις σελίδες της, σε μία εγγενώς δυναμική ιστορική και κριτική προσέγγιση των τρόπων γνώσης και ανάγνωσης του κόσμου, καθώς η ιστορικότητα της επιστημονικής ορθολογικότητας και του θεωρητικού συμβάντος διατρέχεται από επαναστάσεις, ρήξεις, κοινωνικά και πολιτισμικά συγκείμενα, «…βαδίζοντας με τον πραγματικό ρυθμό της ιστορίας, η οποία δεν παραπέμπει σε συνέχειες αλλά σε ασυνέχειες…», από τον Πλάτωνα, μέχρι τον Καντ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ

Επιμέλεια:

Διομήδης Πηγής

Σελίδες: 584

ISBN: 978-618-5173-78-

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

5. Ανθρώπινο Σκοτάδι

Γνωρίζοντας πως του απομένει λίγος χρόνος ζωής, ένας νεαρός καθηγητής γαλλικής φιλολογίας επιλέγει να αφήσει τα πάντα πίσω του, αναζητώντας τη γαλήνη σε κάποιο ειδυλλιακό χωριό της νότιας Γαλλίας για να περάσει τις τελευταίες του ημέρες. Όμως τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, που προδίδουν τη διαφορετική του καταγωγή, καθώς και η εσωστρεφής συμπεριφορά του, στέκονται αρκετά για να

προκαλέσουν πολύ σύντομα στους κατοίκους του χωριού την δυσπιστία, αρχικά, και στη συνέχεια τις υποψίες ή ακόμη και το μίσος τους. Οι ντόπιοι αρχίζουν και βλέπουν στο πρόσωπό του τον «ξένο», τον «εισβολέα», την «απειλή», καθιστώντας τον έναν βολικό αποδιοπομπαίο τράγο, πάνω στον οποίο θα προβάλλουν τους φόβους και τις ανασφάλειές τους, τη συσσωρευμένη οργή που κουβαλούν μέσα τους εξ’ αιτίας ενός πολιτικού συστήματος το οποίο τους έχει απογοητεύσει. Η υπόκωφη ένταση και η υποσκάπτουσα βία θα αποκτήσουν στο πέρασμα των ημερών διαστάσεις που θα οδηγήσουν σ’ ένα αναπάντεχο τέλος.

Αποτυπώνοντας με απόλυτη διαύγεια τον παλμό των ημερών μας, η Lydie Salvayre, μέσω μιας αριστοτεχνικής μυθιστορηματικής φόρμας που διαθέτει όλα τα στοιχεία της αγωνίας και του σασπένς, καταγράφει τους μηχανισμούς της ξενοφοβίας καθώς και της ανόδου της ακροδεξιάς, η οποία χρησιμοποιεί ως εφαλτήριο τον λαϊκισμό, ποντάροντας στον φόβο και την άγνοια των ανθρώπων για να ανασύρει στην επιφάνεια το σκοτάδι που ελλοχεύει μέσα τους.

LYDIE SALVAYRE



Μετάφραση: Γιάννης Στρίγκος

Επιμέλεια: Ειρήνη Τουρκομανώλη

Σελίδες: 264

ISBN: 978-618-5173-56-2



6. Η Δυστυχία του Υπογάστριου

«Τώρα άκουσέ με προσεκτικά. Ο Λοράν δεν θα μάθει τίποτα γιατί, απλούστατα, δεν θα του πεις τίποτα. Είναι δική μου υπόθεση. Είναι δικός μου ο βιασμός. Τα φέρνω βόλτα από την αρχή όπως εγώ εννοώ να τα φέρω βόλτα. Δεν μου χρειάζονται μαθήματα ηθικής από μια μικρή ηλίθια όπως εσύ. Δεν είμαι πια η ίδια. Η χαριτωμένη μικρή Μαρί που κάνει κέικ με πορτοκάλι στο ωραίο της διαμέρισμα,

με τον χαριτωμένο αντρούλη της και τη χαριτωμένη ζωούλα της τέλειωσε. Είμαι ικανή για όλα, στο λέω να το ξέρεις».

Σε αυτό το ασφυκτικό, πρώτο της μυθιστόρημα, η Inès Bayard μελετά με ακρίβεια και μεθοδικότητα τον έγγαμο βίο μιας νέας γυναίκας μέσα από το πρίσμα του βιασμού. Μια άκρως συγκλονιστική αφήγηση.



INÈS BAYARD



Μετάφραση: Μήνα Πατεράκη-Γαρέφη

Επιμέλεια: Βενετία Καίσαρη

Σελίδες: 264

ISBN: 978-618-5173-69-2



7. Ζίγκμουντ Φρόιντ - Μπενεντίκτους ντε Σπινόζα, Αλληλογραφία 1676-1938

Όταν ο Φρόιντ ανακοίνωσε στον φίλο του Ρομαίν Ρολλάν ότι σκοπεύει να γράψει μια σειρά κειμένων για τον Μωυσή, εκείνος του συνέστησε να διαβάσει τη Θεολογικοπολιτική πραγματεία. Ο Φρόιντ θαύμαζε

τον Σπινόζα… από μακριά, χωρίς να τον έχει ποτέ διαβάσει. Σε ηλικία ογδόντα ετών αποφασίζει πλέον να το επιχειρήσει και αντλεί από το έργο του Εβραίου αιρετικού την ορμή για να «εκκοσμικεύσει» -να

καταστήσει κοσμική- τη μορφή του Μωυσή. Επιθυμώντας ωστόσο να ξέρει τι θα είχε σκεφτεί για τον Μωυσή του και ο ίδιος ο Σπινόζα, του απευθύνει, με διακόσια εξήντα χρόνια απόσταση, μια επιστολή.

Ο Σπινόζα, έκπληκτος και γοητευμένος, του απαντά. Έτσι αρχίζει μια ανταλλαγή δεκαέξι επιστολών, των οποίων η ένταση, η εξομολογητική διάθεση, η ποικιλία και η καινοτομία σταδιακά κορυφώνονται.

Σπινόζα και Φρόιντ έχουν επιτέλους βρει έναν ισότιμο συνομιλητή σε πείσμα και ακριβώς εξαιτίας των τεράστιων αποκλίσεών τους σε μεγάλα θέματα (το πρωτείο του ναρκισσισμού, το εύρος ισχύος του

οιδιπόδειου συμπλέγματος, τα πήγαιν’ έλα μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου, κ.λπ.).

Έχουν ωστόσο ένα σημείο ουσιαστικής σύγκλισης, και αυτό είναι η βαθιά πεποίθησή τους ότι δεν υπάρχει καμιά εξουσία ανώτερη από τη Φύση, δεν υπάρχει κανένας Πατήρ της ανθρωπότητας εκτός από εκείνους που ορίζει η ίδια στον εαυτό της, δεν υπάρχει κανένα μυστήριο, μόνον αινίγματα προς επίλυση μέσω του Ορθού Λόγου.

Οι δύο άνδρες ξέρουν ότι είναι κοντά στον θάνατο, γι’ αυτό και αδιαφορούν για τα προσχήματα, μιλούν απροκάλυπτα για ό,τι καίρια τους ενδιαφέρει. Η γνώση, η σωτηρία μέσω του Ορθού Λόγου ή της θρησκείας, η μοίρα των Εβραίων, η ψυχοθεραπεία, η οικογενειακή τους ιστορία, η θέση των γυναικών: ένας καταιγισμός θεμάτων που απαντώνται ή αποσιωπώνται, προς απόλαυση του πραγματικού αποδέκτη αυτών των επιστολών, που είναι ο αναγνώστης.

MICHEL JUFFÉ



Μετάφραση: Μήνα Πατεράκη

Επιμέλεια: Σωτήρης Τριβιζάς

Επίμετρο: Άρης Στυλιανού

Σελίδες: 392

ISBN: 978-618-5173-432



8. Μια αληθινή οικογένεια

Οι Βασσέρ, ένα ανδρόγυνο Παριζιάνων συνταξιούχων, μετακομίζουν στο εξοχικό τους, στην ειδυλλιακή επαρχία της Βρετάνης. Είναι σίγουροι πως εκεί θα βρουν τη γαλήνη, την ησυχία και την ιδιωτικότητα που τόσο χρειάζονται.

Όλα όμως θα αλλάξουν όταν θα μπει στη ζωή τους ο Λουντοβίκ, ένας περιπλανώμενος νεαρός δίχως επώνυμο, δίχως σπίτι, δίχως παρελθόν.

Πολύ γρήγορα, ο νεαρός αυτός άνδρας κατορθώνει να καταστεί απαραίτητος για το ζευγάρι κι εκείνοι, δίχως να υποπτεύονται τίποτα, τον αγκαλιάζουν ως αληθινό μέλος της οικογένειάς τους.

Όταν πλέον τα σκοτεινά ερωτηματικά πολλαπλασιάζονται και φτάνουν στο σημείο να μην μπορούν πια να τα αγνοήσουν, είναι ήδη πολύ αργά. Ο εφιάλτης των Βασσέρ ξεκινά πίσω από τα χαριτωμένα μπλε στόρια του εξοχικού τους – και είναι κάτι ολότελα διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσε να συλλάβει ακόμη και η πιο διεστραμμένη φαντασία.

Ένα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ από την πέννα του Valentin Musso, γεμάτο ανατροπές, που θα κρατήσει την αγωνία του αναγνώστη αμείωτη στο γύρισμα της κάθε σελίδας.

VALENTIN MUSSO

Ψυχολογικό θρίλερ

Μετάφραση: Μάριος Κουτσούκος

Επιμέλεια: Διομήδης Πηγής

Σελίδες: 584

ISBN: 978-618-5173-68-5





9. Μεσάνυχτα στο Τσερνόμπιλ

Η ιστορία του Τσερνόμπιλ είναι πιο πολύπλοκη, πιο ανθρώπινη, και πιο τρομακτική από τον Σοβιετικό μύθο. Ο Adam Higginbotham παρουσιάζει μια συναρπαστική, παρότι δυσφορική, αφήγηση που φέρνει την καταστροφή του 1986 στη ζωή μέσα από τα μάτια των ανδρών και των γυναικών που την έζησαν από πρώτο χέρι. Αντλώντας υλικό από εκατοντάδες ώρες συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μιας δεκαετίας, όπως επίσης από γράμματα, ανέκδοτα απομνημονεύματα και τεκμήρια αρχείων των οποίων το απόρρητο άρθηκε προσφάτως, το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δεξιοτεχνικό θρίλερ.

Το Τσερνόμπιλ έχει ριζώσει στους συλλογικούς εφιάλτες της υφηλίου: τρόμος της μόλυνσης από ραδιενέργεια, μια επικίνδυνη τεχνολογία που ξέφυγε από το χαλινάρι, το εύθραυστον της οικολογικής ισορροπίας, τι μπορεί να συμβεί όταν ένα διεφθαρμένο κράτος βάζει σε κίνδυνο όχι μόνο τους δικούς του πολίτες, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πρόκειται για μια ιστορία που έχει αποτελέσει αντικείμενο αντιπαράθεσης για πολύ καιρό, καλυμμένη εξ αρχής από ένα πέπλο μυστικοπάθειας, προπαγάνδας, και παραπληροφόρησης.

Το Μεσάνυχτα στο Τσερνόμπιλ είναι ένα συγκλονιστικό πορτραίτο της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής έως και τις μέρες μας, αλλά και των συνεπειών της προσπάθειας του ανθρώπινου είδους να υποτάξει τον φυσικό κόσμο στη θέλησή του· Ζητήματα τα οποία – απέναντι στην κλιματική αλλαγή και άλλες απειλές – παραμένουν όχι απλά επίκαιρα, αλλά ζωτικά.



Συγγραφέας: Adam Higginbotham

Μετάφραση: Αγορίτσα Μπακοδήμου



ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ - 24 ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για πρώτη φορά μεταφράζεται στα ελληνικά το βιβλίο του Bill Aulet που ασχολείται με την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα και τις startups. Πλέον είναι διαθέσιμο για φοιτητές και για όλους όσους ασχολούνται με το οικοσύστημα των καινοτόμων επιχειρήσεων

Τα στάδια ανάπτυξης μίας επιτυχημένης νεοφυούς επιχείρησης που αξιοποιεί την καινοτομία στο έπακρον, παρουσιάζει μέσα από το βιβλίο του Επιχειρηματικότητα με Αρχές (Disciplined Entrepreneurship) ο Καθηγητής του MIT και Διευθυντής του Murtin Trust Center for MIT Entrepreneurship, Bill Aullet. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί, όπως έχουν ανακαλύψει χιλιάδες επιχειρηματίες που ακολούθησαν τη μεθοδολογία των 24 βημάτων αλλά και φοιτητές/τριες που τη διδάχθηκαν σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το MIT, Harvard University, Oxford University, London Business School και το John Hopkins University μεταξύ άλλων.

Ο BILL AULET είναι διευθύνων σύμβουλος του Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship και Αναπληρωτής Καθηγητής στο MIT Sloan School of Management. Πριν την ένταξή του στο MIT, είχε ένα εικοσιπενταετές ιστορικό επιτυχίας στις επιχειρήσεις, ξεκινώντας στην IBM, όπου εργάστηκε για 11 έτη, πριν να γίνει κατά συρροή επιχειρηματίας. Ίδρυσε και διοίκησε την Cambridge Decision Dynamics και την SensAble Technologies. Σήμερα, εκτός από τη διδασκαλία του στο MIT, δουλεύει ανά τον κόσμο με μεμονωμένους επιχειρηματίες, μικρές εταιρίες, εκπαιδευτικούς, πολυεθνικές και κυβερνήσεις για να προωθήσει τη βασισμένη στην καινοτομία επιχειρηματικότητα.

«Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο μία νοοτροπία, αλλά και ένα σύνολο ικανοτήτων. Τα 24 Βήματα παρουσιάζουν μία πρακτική, βήμα-βήμα μέθοδο για να διοχετεύσουμε το δημιουργικό πνεύμα με σκοπό να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας και συνολικού αντικτύπου.»

– MITCH KAPOR, ιδρυτής, Lotus Development Corporation



Bill Aulet

Επιστημονική επιμέλεια: Νικόλαος Θεοδωράκης

Σελίδες: 464

