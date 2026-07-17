Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πρότεινε τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο να αναλάβει τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Ζελέσνκι προσθέτει στην ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram ότι ο συντονισμός της αμυντικής παραγωγής θα αποτελέσει μια ξεχωριστή προτεραιότητα του Κλιμένκο στη νέα του θέση.

Μένει να δούμε αν θα προσφερθεί νέα θέση στον σημερινό πρόεδρο και κορυφαίο διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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