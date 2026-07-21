Γερμανία: Συμπλοκή για στεφάνι της AfD σε τελετή για τον Χίτλερ

Ένταση και αψιμαχίες σημειώθηκαν τη Δευτέρα 20/7 στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής μνήμης για την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ στις 20 Ιουλίου 1944, όταν συγγενείς Γερμανών αντιφασιστών αντιστασιακών επιχείρησαν να απομακρύνουν στεφάνι που είχε καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD.

A scuffle broke out during a memorial service marking the assassination attempt on Hitler in Berlin on July 20, 1944. Descendants of Nazi resistance fighters tried to remove a wreath placed there by the AfD parliamentary group. pic.twitter.com/l1YMrqTYUz July 20, 2026



Το περιστατικό σημειώθηκε στο Bendlerblock, τον ιστορικό χώρο όπου βρίσκεται σήμερα το Μνημείο της Γερμανικής Αντίστασης και όπου, μετά την αποτυχία της συνωμοσίας, εκτελέστηκαν ο Κλάους φον Στάουφενμπεργκ και άλλοι πρωταγωνιστές της απόπειρας ανατροπής του ναζιστικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt, ο Τόμπιας Κόρενκε, ανιψιός του Ντίτριχ Μπονχέφερ, θεολόγου και σημαντικής μορφής της γερμανικής αντίστασης στον ναζισμό, επιχείρησε να απομακρύνει στεφάνι της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD από τον χώρο της τελετής. Άνδρες ασφαλείας παρενέβησαν και ακολούθησε σύντομη συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας το στεφάνι υπέστη ζημιές.

Ο Κόρενκε δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι πολλοί απόγονοι των ανθρώπων που αντιστάθηκαν στον ναζισμό αισθάνονται «μεγάλη οργή» όταν βλέπουν την AfD να καταθέτει στεφάνια σε μια τέτοια εκδήλωση.



«Αυτό δεν θα το αποδεχθούμε εδώ», φέρεται να δήλωσε, εκφράζοντας την αντίδρασή του στην παρουσία της γερμανικής ακροδεξιάς σε μια τελετή που τιμά ανθρώπους οι οποίοι επιχείρησαν να ανατρέψουν τον Χίτλερ και να τερματίσουν το ναζιστικό καθεστώς.



Η AfD, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε ότι η κοινοβουλευτική της ομάδα είχε διαθέσει στεφάνι για την τελετή. Εκπρόσωπος της ομάδας ανέφερε, ωστόσο, ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει εάν παρόντες ήταν και βουλευτές της AfD.



Ο Γκετς Φρέμινγκ, επικεφαλής της ομάδας ιστορίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, υποστήριξε ότι η AfD, ως κόμμα που εκπροσωπείται στη γερμανική Bundestag, προσκαλείται στις επίσημες τελετές μνήμης.



Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η AfD βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στη Γερμανία για τη στάση της απέναντι στη ναζιστική περίοδο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη γερμανική ιστορική μνήμη.

Η τελετή για την απόπειρα κατά του Χίτλερ



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 82η επέτειο της αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας του Χίτλερ, στις 20 Ιουλίου 1944.

Επικεφαλής της συνωμοσίας ήταν ο συνταγματάρχης Κλάους φον Στάουφενμπεργκ, ο οποίος τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε αίθουσα συσκέψεων στο αρχηγείο του Χίτλερ, γνωστό ως «Λημέρι του Λύκου», στην Ανατολική Πρωσία.

Η βόμβα εξερράγη, αλλά ο Χίτλερ επέζησε, καθώς η θέση του και η κατασκευή του χώρου περιόρισαν τις συνέπειες της έκρηξης. Η απόπειρα πραξικοπήματος που ακολούθησε κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες.

Ο Στάουφενμπεργκ και τρεις ακόμη συνωμότες εκτελέστηκαν το ίδιο βράδυ στο Bendlerblock. Ακολούθησαν μαζικές συλλήψεις, βασανιστήρια και εκτελέσεις εκατοντάδων ανθρώπων που θεωρήθηκαν ότι συμμετείχαν ή συνδέονταν με τη συνωμοσία.

Σήμερα, η 20ή Ιουλίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες της γερμανικής ιστορικής μνήμης, καθώς τιμάται η αντίσταση απέναντι στη ναζιστική δικτατορία.

Στο Bendlerblock, όπου πραγματοποιείται η κεντρική τελετή, λειτουργεί το Μνημείο της Γερμανικής Αντίστασης, το οποίο είναι αφιερωμένο όχι μόνο στους στρατιωτικούς που συμμετείχαν στη συνωμοσία της 20ής Ιουλίου, αλλά και στο ευρύτερο φάσμα ανθρώπων και οργανώσεων που αντιστάθηκαν στη ναζιστική δικτατορία.

Το μήνυμα της υπουργού και η πολιτική αντιπαράθεση

Κεντρική ομιλήτρια στην τελετή ήταν η υπουργός Οικογένειας Καρίν Πριν, η οποία αναφέρθηκε και στην προσωπική της οικογενειακή ιστορία, καθώς δήλωσε ότι βρίσκεται εκεί όχι μόνο ως πολιτικός αλλά και ως απόγονος θυμάτων και επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Η προγιαγιά της, όπως ανέφερε, δολοφονήθηκε στο στρατόπεδο εξόντωσης Σομπίμπορ.

Η Πριν υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν στηρίζεται μόνο στους θεσμούς, αλλά και στην προσωπική ευθύνη των πολιτών.

«Η ελευθερία του αύριο κρίνεται από τις πράξεις μας σήμερα», ήταν ένα από τα μηνύματα της ομιλίας της, ενώ τόνισε ότι η ιστορία της γερμανικής αντίστασης δείχνει πως οι άνθρωποι δεν γεννιούνται ήρωες, αλλά καλούνται να αναλάβουν ευθύνη όταν η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια απειλούνται.

Η αντιπαράθεση γύρω από το στεφάνι της AfD έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θέση της γερμανικής ακροδεξιάς στην πολιτική ζωή της χώρας παραμένει αντικείμενο έντονων συζητήσεων.

Το επεισόδιο στο Bendlerblock ανέδειξε, με τον πλέον συμβολικό τρόπο, μια βαθύτερη διαμάχη που αφορά όχι μόνο τη σύγχρονη γερμανική πολιτική, αλλά και το ποιος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί τη μνήμη της αντίστασης στον ναζισμό.

Για τους απογόνους των αντιστασιακών, η παρουσία ενός ακροδεξιού κόμματος σε μια τέτοια τελετή αποτελεί πρόκληση. Για την AfD, αντίθετα, η συμμετοχή της σε επίσημες εκδηλώσεις ως κοινοβουλευτικά εκπροσωπούμενου κόμματος αποτελεί «θεσμικό δικαίωμα».

Πηγή: skai.gr

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