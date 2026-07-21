Μονάδες του λιβανικού στρατού άρχισαν να αναπτύσσονται την Τρίτη στον νότιο Λίβανο και συγκεκριμένα στην πόλη Ζαουτάρ αλ-Γαρμπίγια, μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, δήλωσε ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος ασφαλείας, στο πλαίσιο σχεδίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από μονάδες του λιβανικού στρατού σε περιοχές του νότιου Λιβάνου και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το σχέδιο, που φέρει την ονομασία «πρόγραμμα πιλοτικής ζώνης», έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο την Τρίτη.





Πηγή: skai.gr

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