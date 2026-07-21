Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λίβανος: Ξεκίνησε η απόσυρση του Ισραήλ από τον νότο - Μονάδες του λιβανικού στρατού στη Ζαουτάρ αλ-Γαρμπίγια

Στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από μονάδες του λιβανικού στρατού και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Λιβανικός στρατός

Μονάδες του λιβανικού στρατού άρχισαν να αναπτύσσονται την Τρίτη στον νότιο Λίβανο και συγκεκριμένα στην πόλη Ζαουτάρ αλ-Γαρμπίγια, μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, δήλωσε ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος ασφαλείας, στο πλαίσιο σχεδίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από μονάδες του λιβανικού στρατού σε περιοχές του νότιου Λιβάνου και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. 

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το σχέδιο, που φέρει την ονομασία «πρόγραμμα πιλοτικής ζώνης», έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο την Τρίτη.


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος Ισραήλ Χεζμπολάχ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark

Απόρρητο