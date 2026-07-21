Οι ΗΠΑ είναι πολύ πιθανό πως ενεπλάκησαν σε επιθέσεις εναντίον αλιευτικών σκαφών στα ανοικτά των ακτών του Ισημερινού, που είχαν αποτέλεσμα θανάτους και εξαφανίσεις, το διάστημα μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαρτίου, παρότι η Ουάσιγκτον αποποιείται κάθε ευθύνη, τονίζει σε έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Η ΜΚΟ καταγγέλλει εξάλλου βασανισμούς κι αυθαίρετες συλλήψεις καθώς και εξωδικαστικές εκτελέσεις στο πλαίσιο κοινής στρατιωτικής επιχείρησης δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισημερινού εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

«Μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαρτίου, τα αλιευτικά σκάφη La Negra Francisca Duarte II και Don Maca υπέστησαν επιθέσεις στον Ειρηνικό. Τρίτο πλοίο, το Fiorella, εξαφανίστηκε την 20ή Ιανουαρίου με τα οκτώ μέλη του πληρώματός του», τονίζει η οργάνωση σε δελτίο Τύπου που συνοδεύει έκθεσή της.

Η έρευνα της HRW έδειξε πως είναι «πολύ πιθανό οι αμερικανικές αρχές να συμμετείχαν άμεσα στις επιθέσεις αυτές σε κάποιον βαθμό ή να ήταν ενήμερες γι’ αυτές», αναφέρουν οι συγγραφείς της.

Βασιζόμενοι σε μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν, τονίζουν πως τα δυο πρώτα σκάφη έγιναν στόχων οπλισμένων μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων προτού όσοι σώθηκαν να συλληφθούν από «οπλισμένους Αμερικανούς πολίτες, ντυμένους με στολές στρατιωτικού τύπου που έφεραν ως διακριτικό την αμερικανική σημαία».

Παραδόθηκαν στην ακτοφυλακή του Ελ Σαλβαδόρ

Το υπουργείο Πολέμου και η ακτοφυλακή των ΗΠΑ διέψευσαν πως είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιχειρήσεις αυτές, σημειώνει η HRW.

Ο αμερικανικός στρατός διεξάγει για σχεδόν έναν χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2025, εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον πλεούμενων που κατ’ αυτόν εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

Πάνω από 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε την παραμικρή απόδειξη που να επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα πως πράγματι τα πλεούμενα που στοχοποιήθηκαν ενέχονταν σε κάτι παράνομο.

Ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στην εκστρατεία αυτή διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

Στις αρχές Οκτωβρίου ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι σκότωσαν αλιέα σε έναν από τους βομβαρδισμούς τους στην Καραϊβική.

Η οικογένεια του συγκεκριμένου θύματος, του Αλεχάντρο Καράνσα, προσέφυγε τον Δεκέμβριο εναντίον των ΗΠΑ στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ).

Αρκετές κυβερνήσεις κρατών της περιοχής, ανάμεσά τους και αυτή του Ντανιέλ Νομπόα στον Ισημερινό, έχουν εκφράσει όμως την υποστήριξή τους στην εκστρατεία της Ουάσιγκτον, που εγγράφεται στο πλαίσιο του «πολέμου» κατά των ναρκωτικών.

Τον Μάρτιο δυνάμεις του Ισημερινού διεξήγαγαν, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, στρατιωτική επιχείρηση στα σύνορα με την Κολομβία, εναντίον οργάνωσης που κατ’ αυτές διακινούσε ναρκωτικά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνέλαβαν αυθαίρετα και βασάνισαν τέσσερις κολομβιανούς αγρότες, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο σημειώνει πως συζήτησε με δυο από τα θύματα.

«Το αμερικανικό Κογκρέσο πρέπει να απαιτήσει σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ για πολλά ερωτήματα γύρω από τη συνεργασία ως προς την ασφάλεια με τον Ισημερινό», υπογραμμίζει η ΜΚΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.