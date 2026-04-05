Μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή τους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως, εν μέσω αναταραχής στις αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο οργανισμός, που περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία και χώρες του Κόλπου, αναγνώρισε ότι οι ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημίες από πρόσφατες επιθέσεις.

Ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε ότι οι αποκαταστάσεις των πληγεισών υποδομών θα κοστίσουν ακριβά και θα απαιτήσουν χρόνο, επηρεάζοντας τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό ενέργειας.

Μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (ΟΠΕΚ+) αποφάσισαν σήμερα να αυξήσουν τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο ΟΠΕΚ+, στον οποίο μετέχουν η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και πολλές χώρες του Κόλπου, οι οποίες δέχονται πλήγματα από το Ιράν, αποφάσισε «να προσαρμόσει την παραγωγή του κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημίες από τις πρόσφατες επιθέσεις κοστίζει ακριβά και «θα πάρει χρόνο», κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν τα μέλη του που συνεδρίασαν σήμερα σημείωσαν ότι είναι κρίσιμης σημασίας να προστατευθούν οι θαλάσσιες οδοί για να διασφαλιστεί η αδιατάρακτη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

