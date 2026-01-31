Σε άρθρο γνώμης που γράφτηκε για τη Wall Street Journal, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «χρησιμοποίησε με επιτυχία το εργαλείο των δασμών», εξασφαλίζοντας «κολοσσιαίες» επενδύσεις και επαναφέροντας τις ΗΠΑ στη ζωή.

«Όταν επέβαλα τους ιστορικούς δασμούς σε σχεδόν όλες τις ξένες χώρες τον περασμένο Απρίλιο, οι επικριτές μου είπαν ότι οι πολιτικές μου θα προκαλούσαν μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Αντίθετα, δημιούργησαν ένα αμερικανικό οικονομικό θαύμα και έτσι χτίζουμε γρήγορα τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, με τις άλλες χώρες να τα πάνε μια χαρά!», ανέφερε.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, «το βάρος των δασμών έχει πέσει σε μεγάλο βαθμό στους ξένους παραγωγούς και μεσάζοντες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εταιρειών που δεν προέρχονται από τις ΗΠΑ». Επικαλούμενος μια μελέτη της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «αυτές οι ομάδες πληρώνουν τουλάχιστον το 80% του κόστους των δασμών».

Συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια του έτους που βρίσκεται στην εξουσία κατάφερε να προσελκύσει περίπου 18 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποσό που είναι πάνω από 18 φορές υψηλότερο από αυτό του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.

«Έχω χρησιμοποιήσει με επιτυχία το εργαλείο των δασμών για να εξασφαλίσω κολοσσιαίες επενδύσεις στην Αμερική, όπως καμία άλλη χώρα δεν έχει ξαναδεί. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, σε τέσσερα χρόνια, ο Τζο Μπάιντεν έλαβε λιγότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε νέες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, έχουμε εξασφαλίσει δεσμεύσεις για περισσότερα από 18 τρισεκατομμύρια δολάρια, έναν αριθμό που είναι ακατανόητος για πολλούς», είπε.

Ο ρεπουμπλικανός σημείωσε επίσης ότι οι δασμοί ενίσχυσαν την εθνική ασφάλεια της Ουάσινγκτον «ανυπολόγιστα», ενώ τόνισε ότι η οικονομική του ατζέντα είναι υπεύθυνη για την «έκρηξη ανάπτυξης» στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

