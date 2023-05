Το παιδί με τα δύο κεφάλια: Το ιατρικό φαινόμενο που σόκαρε τον κόσμο το 1783 (φωτογραφίες)

Τον Μάιο του 1783 γεννήθηκε σε ένα χωρίο στην Βεγκάζη της Ινδίας ένα μωρό με δύο πλήρως λειτουργικά κεφάλια, ενωμένα μεταξύ του στην κορυφή του κρανίου. Η μαία που ξεγέννησε την μητέρα τρόμαξε τόσο πολύ με το θέαμα που πέταξε το νεογέννητο βρέφος στη φωτιά. Ευτυχώς το τράβηξαν αμέσως πίσω και το μωρό επέζησε - αλλά είχε χάσει το ένα μάτι και το ένα αυτί από το ένα κεφάλι.

Τα δύο κεφάλια του λειτουργούσαν κανονικά αλλά αυτόνομα. Είχαν δύο ξεχωριστούς, πλήρως ανεπτυγμένους εγκεφάλους και συμπεριφέρονταν διαφορετικά.

Για παράδειγμα, ενώ το ένα κεφάλι κοιμόταν, το άλλο ήταν ξύπνιο. Ομοίως, το ένα κεφάλι μπορούσε να κλάψει ενώ το άλλο θα έδειχνε ευτυχία. Παρόλα αυτά και τα δύο βίωναν τον πόνο με τον ίδιο τρόπο.

Οι γονείς βρήκαν σε αυτή την «τερατογέννεση» μια μοναδική ευκαιρία να γίνουν πλούσιοι και έτσι πήγαν στην Καλκούτα όπου εξέθεταν το μωρό τους, έναντι αντιτίμου, στο κοινό.

Το παιδί μεγάλωνε κανονικά, χωρίς άλλα προβλήματα υγείας. Πέθανε σε ηλικία 4 ετών από δάγκωμα κόμπρας.



