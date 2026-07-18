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CENTCOM: Δύο Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία - Ένας αγνοείται

 Οι στρατιώτες σκοτώθηκαν ενώ αμύνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών

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CENTCOM

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), σηματοδοτώντας τις πρώτες απώλειες αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού από τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στις 17 Ιουλίου, όταν δυνάμεις της CENTCOM και συμμαχικών χωρών απέκρουαν ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ιορδανία. Παράλληλα, ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η CENTCOM γνωστοποίησε επίσης ότι τέσσερις ακόμη Αμερικανοί στρατιωτικοί διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία της Ιορδανίας, αλλά έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Άλλοι στρατιωτικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα και επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, η CENTCOM δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο νεκρών, διευκρινίζοντας ότι αυτά θα ανακοινωθούν αφού περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιορδανία Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν CENTCOM
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