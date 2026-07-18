CENTCOM: Δύο Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία - Ένας αγνοείται

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), σηματοδοτώντας τις πρώτες απώλειες αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού από τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στις 17 Ιουλίου, όταν δυνάμεις της CENTCOM και συμμαχικών χωρών απέκρουαν ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ιορδανία. Παράλληλα, ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Η CENTCOM γνωστοποίησε επίσης ότι τέσσερις ακόμη Αμερικανοί στρατιωτικοί διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία της Ιορδανίας, αλλά έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Άλλοι στρατιωτικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα και επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.

Footage of the Iranian ballistic missile strike on Muwaffaq Salti Air Base in Jordan last night.



At least two missiles hit the base, killing two American service members. pic.twitter.com/8tOm6yyXwe — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, η CENTCOM δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο νεκρών, διευκρινίζοντας ότι αυτά θα ανακοινωθούν αφού περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους.

Πηγή: skai.gr

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