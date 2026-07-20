Πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Οι διαμεσολαβητές διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τη Δευτέρα.

Διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ υπέβαλαν τη Δευτέρα κοινή πρόταση για τον τερματισμό της νέας σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν,

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ISNA, η πρόταση προβλέπει την επιστροφή των δύο χωρών στις θέσεις που διατηρούσαν πριν από την τελευταία κλιμάκωση, στις 9 Ιουλίου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, το Al Arabiya, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε ότι εξετάζεται και δεύτερη πρόταση κατάπαυσης του πυρός, η οποία αποσκοπεί στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ για διάστημα από 10 ημέρες έως δύο εβδομάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «οι Αμερικανοί μεταφέρουν συνεχώς νέα στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν τον τερματισμό του πολέμου».

«Νομίζουν ότι μπορούν να υποτιμήσουν τη νοημοσύνη μας, υπολογίζοντάς την με βάση το δικό τους περιορισμένο IQ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ότι «έχουμε γίνει πλέον ειδικοί στο να αναγνωρίζουμε αυτά τα αμερικανικά παιχνίδια και έχουμε προετοιμαστεί αναλόγως», υπογραμμίζοντας ότι «οι πράξεις πρέπει να επιβεβαιώνουν τα λόγια και όχι να τα διαψεύδουν».

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παραμένουν ανοιχτές» σε διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να επιδιώκει μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν εξακολουθεί να στέλνει, τόσο απευθείας όσο και μέσω τρίτων χωρών, μηνύματα ότι επιθυμεί να διαπραγματευτεί.

«Οι Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν να συνομιλήσουν και να διαπραγματευτούν, όμως εμείς απαντάμε στη συμπεριφορά τους», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς εάν η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προσέλθει σε συνομιλίες, ο Ρούμπιο απάντησε ότι έχει λάβει σχετικά μηνύματα «απευθείας» αλλά και «μέσω πολλαπλών διαύλων από άλλες χώρες».

Ανάλογη στάση εξέφρασε τη Δευτέρα και ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη επίσης «παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, πρόσθεσε ότι οι διαμεσολαβητές «παραμένουν ενεργοί», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις «αμυντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις για όσο διάστημα συνεχίζονται οι επιθέσεις».



Πηγή: skai.gr

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