Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδέχθηκε στο Κίεβο τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ (Matthew Whitaker), και τον αντιστράτηγο Κέρτις Μπάζαρντ (Curtis Buzzard), διοικητή της Αποστολής Βοήθειας και Εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των προμηθειών αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα Patriot μέσω του προγράμματος PURL, καθώς, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται αμείωτες.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τη διμερή αμυντική συνεργασία ΗΠΑ – Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), που ελήφθη στην Άγκυρα, να αδειοδοτηθεί η Ουκρανία για την παραγωγή συστημάτων Patriot, καθώς και στη συμφωνία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Drone Deal), η οποία βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες ομάδες των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, η συμφωνία έχει σημαντικές προοπτικές και υπάρχει η προσδοκία να οριστικοποιηθεί σύντομα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ζελένσκι απένειμε επίσης στον αντιστράτηγο Κέρτις Μπάζαρντ το Παράσημο «Για την Αξία» Γ΄ Τάξης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη στήριξη που έχει προσφέρει στην Ουκρανία όλα τα χρόνια της ρωσικής επιθετικότητας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της χώρας του προς τον πρόεδρο Τραμπ, το Κογκρέσο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους.

Πηγή: skai.gr

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