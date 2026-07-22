Η Ουκρανία πραγματοποίησε δύο ακόμη επιθέσεις σε αποθήκες της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, όπως δήλωσε σήμερα ο διευθυντής της, συνεχίζοντας έτσι μια σειρά επιθέσεων με drones εναντίον μιας εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της ρωσικής καταναλωτικής οικονομίας.

Η Τατιάνα Κιμ, συνιδρύτρια και διευθύντρια της Wildberries, δήλωσε ότι αποθήκες δέχθηκαν επιθέσεις στο Κρασνοντάρ και στο Νεβιννομίσκ, δύο πόλεις της νότιας Ρωσίας. Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επαληθεύτηκαν από το Reuters, έδειχναν μία τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον αέρα στο Κρασνοντάρ.

По данным Forbes, совокупный оценочный ущерб от атак на склады Wildberries в Электростали, Краснодаре и Невинномысске составляет 283–303 млрд рублей (3,60–3,86 млрд долларов).



Из этой суммы потери продавцов в виде товарных запасов в Московской области оцениваются как минимум в… pic.twitter.com/yRksMyODs5 — Pennywise (@mikailme) July 22, 2026

#INTERNACIONALES



HELICÓPTEROS COMBATEN INCENDIO EN ALMACÉN DE WILDBERRIES TRAS PRESUNTO ATAQUE CON DRONES



Helicópteros rusos trabajan para sofocar un incendio de gran magnitud en un almacén de Wildberries, ubicado en Krasnodar, Rusia, el cual habría sido provocado por un ataque… pic.twitter.com/k5sRCKKXTI — Diario CapitalinoSv (@Dcapitalino_Sv) July 22, 2026

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι μια νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της και ότι τρία ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η Wildberries, που συχνά περιγράφεται ως το «Amazon της Ρωσίας», είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά οι μετοχές της ανταγωνίστριας της Ozon σημείωσαν πτώση 2,3% σήμερα το απόγευμα, ανακάμπτοντας ελαφρώς από τα προηγούμενα χαμηλά επίπεδα, λόγω ανησυχιών ότι και αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο.

Οι επιθέσεις κατά των τεράστιων αποθηκών της Wildberries σηματοδοτούν ένα νέο στάδιο στην εκστρατεία της Ουκρανίας για επιθέσεις σε βάθος στο εσωτερικό της Ρωσίας, με στόχο να υπονομεύσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας και να φέρει τη σύγκρουση κοντά στους απλούς Ρώσους. Η Ουκρανία, της οποίας οι πόλεις δέχονται συνεχείς επιθέσεις, δηλώνει ότι χτυπά εταιρείες και υποδομές που υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα τους τελευταίους στόχους ως κόμβους εφοδιαστικής αλυσίδας που εμπλέκονται στον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων με εξαρτήματα για drones και άλλο εξοπλισμό.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι η Wildberries διακινηθεί στρατιωτικό υλικό. Η Ρωσία έχει επιτεθεί επανειλημμένα στους κόμβους εφοδιασμού της Ουκρανίας, καθώς και στο ενεργειακό της σύστημα και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η Wildberries ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό κατάστημα που μεταπωλούσε ενδύματα από ευρωπαϊκούς καταλόγους. Έκτοτε έχει διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της και έχει εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει τρίτους προμηθευτές. Η Wildberries δεν έχει αναφερθεί στο μέγεθος της ζημίας που έχει υποστεί.

Σύμφωνα με την Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακού Εμπορίου, οι διαδικτυακές πωλήσεις σε ολόκληρη τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 28% το 2025, φτάνοντας τα 11,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια (147 δισεκατομμύρια δολάρια). Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε ψηφιακές πλατφόρμες αντιστοιχούν σε περίπου 8,5% του ΑΕΠ.

Πηγή: skai.gr

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