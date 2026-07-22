Δύο τραμ εκτροχιάστηκαν μετά από σύγκρουση στην ολλανδική πόλη του Ρότερνταμ το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της περιοχής Ρότερνταμ-Ράινμοντ δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:10 π.μ. στην εμβληματική γέφυρα Erasmus, η οποία έκτοτε παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία.

Πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μαζί με ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ (air ambulance). Επτά άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη, με το ένα εξ αυτών να φέρει σοβαρά τραύματα, ανέφεραν οι αρχές. Οι διασώστες ήταν σε θέση να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους υπόλοιπους τραυματίες επί τόπου.

Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που τα δύο τραμ συγκρούστηκαν. Το ένα τραμ φαίνεται να προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα άλλο ακινητοποιημένο βαγόνι.

🇳🇱 Rotterdam



Dramatyczna kolizja dwóch tramwajów na moście Erasmusbrug.



Jeden stał w miejscu (czekał na otwarty most), drugi nadjechał z dużą prędkością i uderzył w niego od tyłu. Impakt był tak silny, że fragmenty posypały się na wszystkie strony, a jeden z tramwajów… pic.twitter.com/Mojp3HV3RA — Raport Światowy (@RaportSwiatowy) July 22, 2026

Σε δήλωσή της που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της, η εταιρεία μεταφορών RET, που διαχειρίζεται τα τραμ στο Ρότερνταμ, ανέφερε: «Είδαμε το βίντεο και είμαστε βαθύτατα σοκαρισμένοι. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τους επιβάτες που βρίσκονταν στο όχημα».

«Όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη στα θύματα, στο εμπλεκόμενο προσωπικό και στους επιβάτες», συνέχισε, προσθέτοντας ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να εξακριβωθεί πώς συνέβη αυτό».

Πηγή: skai.gr

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