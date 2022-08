Συγκλονιστικές εικόνες από τον βομβαρδισμένο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι δορυφορικές φωτογραφίες που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Maxar Technologies σχετικά με την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό.

Ενώ Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν το blame game σχετικά με την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τρόπες στην οροφή και μεγάλες ζημιές.

Η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει επι τόπου επίσκεψη στο πυρηνικό εργοστάσιο.

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι οι διορισμένες από τη Ρωσία αρχές στην ουκρανική πόλη Ενερχοντάρ κατηγόρησαν σήμερα τα ουκρανικά στρατεύματα ότι βομβάρδισαν εκ νέου την περιοχή κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Οι αρχές της πόλης επεσήμαναν ότι δύο οβίδες εξερράγησαν κοντά σε κτίριο του πυρηνικού σταθμού, όπου αποθηκεύονται αναλωμένα καύσιμα, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για τους βομβαρδισμούς στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ενερχοντάρ, πάνω στον Δνείπερο ποταμό, οι οποίοι εγείρουν κίνδυνο καταστροφικού ατυχήματος.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5