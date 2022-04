Με ένα συγκινητικό τρόπο οι οπαδοί της Λίβερπουλ εξέφρασαν χθες το βράδυ την συμπαράστασή τους στον Κριστιάνο Ρονάλντο για την απώλεια του ενός από τα δίδυμα που πέθανε την ώρα της γέννας.

Ενώ το ντέρμπι της Premier League Λίβερπουλ - Μάντσεστερ βρισκόταν σε εξέλιξη, οι οπαδοί των κόκκινων άφησαν στην άκρη την αιώνια κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων και στο 7ο λεπτό του αγώνα άρχισαν να χειροκροτούν μαζικά.

Το επτά είναι για τον αριθμό της φανέλας που φοράει ο Ρονάλντο, ο οποίος χθες δεν έπαιξε στον αγώνα.

Με αυτόν τον τρόπο εξέφρασαν την συμπαράσταση τους στον μεγάλο παίκτη και την οικογένεια του για την απώλεια του νεογέννητου γιου του που έχει συγκλονίσει τους πάντες.

Anfield Applauding for 1 Min straight for Cristiano Ronaldo in the 7th Minute. Respect ❤️ pic.twitter.com/m8Gfui0Z95