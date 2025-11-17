Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα ασύλου προωθεί η βρετανική κυβέρνηση

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα ασύλου εμπνευσμένες από τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και το μοντέλο της Δανίας ετοιμάζεται να ανακοινώσει η βρετανική κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση που έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπουργός εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, σχεδιάζει την επιβολή απαγορεύσεων βίζας «αλά Τραμπ» σε τρεις αφρικανικές χώρες, εφόσον δεν αποδέχονται την επιστροφή παράτυπων μεταναστών.

Η Αγκόλα, η Ναμίμπια και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις οι οποίες θα εμποδίζουν τους τουρίστες και τους επιχειρηματίες από το να ταξιδεύουν στη Βρετανία, εάν δεν βελτιώσουν τη συνεργασία τους στις επιστροφές.

«Το μήνυμά μου προς τις ξένες κυβερνήσεις είναι σαφές: αποδεχτείτε την επιστροφή των πολιτών σας ή χάστε το προνόμιο της εισόδου στη χώρα μας», δήλωσε η Μαχμούντ.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων οι «πιο σαρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στη σύγχρονη εποχή».

Οι μεταρρυθμίσεις, σχεδιασμένες στα πρότυπα του συστήματος της Δανίας, στοχεύουν να καταστήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο λιγότερο ελκυστικό για τους παράτυπους μετανάστες και να διευκολύνουν την απέλασή τους.

Τα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβάνουν περιορισμό της χρήσης του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), επιτρέποντάς το μόνο σε όσους έχουν άμεσο συγγενή (γονέα ή παιδί) στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατάργηση των πολλαπλών εφέσεων σε απορρίψεις ασύλου, επιβολή 20ετούς αναμονής πριν από αίτηση μόνιμης εγκατάστασης, μετατροπή του καθεστώτος πρόσφυγα σε προσωρινό με τακτικές επανεξετάσεις, περικοπές σε στέγαση και επιδόματα, δημιουργία νέου ανεξάρτητου φορέα για ταχείες απελάσεις καθώς και θέσπιση ασφαλών και νόμιμων οδών με στόχο τη μείωση των επικίνδυνων διασχίσεων της Μάγχης.

Η Μαχμούντ αρνήθηκε ότι τα σχέδιά της είναι «ρατσιστικά», κάνοντας λόγο για μια «ηθική αποστολή». Δήλωσε ότι η παράνομη μετανάστευση «διχάζει» και «πολώνει τις κοινότητες», προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τη συναίνεση της κοινής γνώμης για την ύπαρξη ενός συστήματος ασύλου».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στήριξε την υπουργό του, λέγοντας: «Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μπλοκάρουν τις ατελείωτες εφέσεις, θα σταματήσουν τις αιτήσεις της τελευταίας στιγμής και θα κλιμακώσουν τις απομακρύνσεις όσων δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ».

Ωστόσο, η αντιπολίτευση εμφανίζεται επιφυλακτική.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, χαιρέτισε το γεγονός ότι η υπουργός εσωτερικών«επιτέλους μιλάει σοβαρά» για το μεταναστευτικό, αλλά χαρακτήρισε τα σχέδια «αδύναμα». «Αν θέλει πραγματικά να μειώσει την παράνομη μετανάστευση, θα έπρεπε να δεχτεί την πρότασή μου για ένα σχέδιο που θα σταματήσει πραγματικά τις βάρκες».

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, σχολίασε: «Η υπουργός εσωτερικών ακούγεται σαν υποστηρικτής του Reform». Εξέφρασε, ωστόσο, αμφιβολίες για το αν οι αλλαγές «θα επιβιώσουν στα δικαστήρια ή πιθανότατα ούτε καν από τους δικούς της βουλευτές», λόγω της ΕΣΔΑ.

Το «Συμβούλιο Προσφύγων» προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα επιβαρυνθεί με κόστος 872 εκατομμυρίων λιρών σε βάθος 10ετίας, λόγω της ανάγκης επανεξέτασης του καθεστώτος των αιτούντων άσυλο. Ο Ενβέρ Σόλομον, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, επέμεινε ότι οι αλλαγές «δεν θα αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να κάνουν επικίνδυνες διασχίσεις, αλλά θα εμποδίσουν άδικα άνδρες, γυναίκες και παιδιά από την ενσωμάτωση στη βρετανική κοινωνία».

Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου εσωτερικών δείχνουν ότι 39.075 άνθρωποι έχουν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο διασχίζοντας τη Μάγχη με μικρές βάρκες μέχρι στιγμής φέτος. Οι αφίξεις έχουν ήδη ξεπεράσει τον αριθμό ολόκληρου του 2024 (36.816) και του 2023 (29.437), αλλά παραμένουν κάτω από το σύνολο του 2022 (45.774).

