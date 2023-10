Παρατάθηκε έως τις 23 Οκτωβρίου, η κράτηση της Ρωσοαμερικανίδας δημοσιογράφου - Είχε συλληφθεί στη ρωσική πόλη Καζάν Κόσμος 14:26, 20.10.2023 linkedin

Τα διαβατήριά της κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο του Καζάν και στην ίδια επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή δεν είχε δηλώσει το αμερικανικό διαβατήριό της στις ρωσικές αρχές