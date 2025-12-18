Ένας άνδρας από τη Λευκορωσία, ο οποίος κατηγορήθηκε από την ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB για την ανατίναξη δύο τρένων στη Σιβηρία κατόπιν εντολής των υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας, καταδικάστηκε την Πέμπτη από στρατοδικείο σε 22 χρόνια φυλάκισης.

Ο Σεργκέι Ερεμέγιεφ κρίθηκε ένοχος για την εκτέλεση τρομοκρατικής ενέργειας και την τοποθέτηση εκρηκτικών σε δύο εμπορευματικά τρένα το 2023, ένα από τα οποία διέσχιζε την εποχή εκείνη τη μεγαλύτερη συμβατική σιδηροδρομική σήραγγα της Ρωσίας, σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα.

Η FSB ανέφερε κατά τη σύλληψή του ότι ο Ερεμέγιεφ είχε ομολογήσει την ενοχή του, σημειώνει το Reuters.

Οι δύο επιθέσεις στην περιοχή της Βουρυατίας της Ρωσίας, που συνορεύει με τη Μογγολία και απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Ουκρανία, αναλήφθηκαν τότε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η οποία δήλωσε ότι ήθελε να διακόψει τις σιδηροδρομικές γραμμές στη Σιβηρία, τις οποίες, όπως είπε, η Ρωσία χρησιμοποιούσε για στρατιωτικές προμήθειες.

Στην πρώτη επίθεση, στις 29 Νοεμβρίου 2023, εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν σε ένα εμπορικό τρένο που διέσχιζε τη σήραγγα Severomuysky, μήκους 9,5 μιλίων (15,3 χλμ.), και τη σιδηροδρομική γραμμή Baikal-Amur Mainline.

Η δεύτερη επίθεση, μια μέρα αργότερα, έπληξε ένα εμπορικό τρένο καθώς διέσχιζε τη γέφυρα Chertov στην ίδια περιοχή, σε μια σιδηροδρομική γραμμή που χρησιμοποιείται ως εφεδρική όταν τα τρένα εκτρέπονται από τη σήραγγα Severomuysky.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ύψους 102 εκατομμυρίων ρούβλια (1,2 εκατομμύρια δολάρια) και διακόψαν την κυκλοφορία των τρένων, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα.

