«Ο κόσμος έχει βαρεθεί εντελώς την Ρωσία και δεν ενδιαφέρεται πια για τις απειλές της Μόσχας» έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντιλιάκ.

Συμπλήρωσε πως από την συνομιλία του Φινλανδού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν προκύπτει πως «τα σύνορα του ΝΑΤΟ θα φτάσουν στα προάστια της Αγίας Πετρούπολης».

«Καλώς ήρθατε στη νέα πραγματικότητα, κύριε Πούτιν» καταλήγει το μήνυμα του Ποντολιάκ.

World is completely tired of 🇷🇺 and doesn’t care about Moscow's threats anymore. NATO's borders will extend to the suburbs of St.Petersburg – translating @niinisto's conversation with the Russian president from diplomatic into usual language. Welcome to the new reality, Mr.Putin.