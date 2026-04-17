Πετρέλαιο κατέληξε στον Κόλπο του Μεξικού εξαιτίας διαρροής σε πετρελαιαγωγό

Διαρροή σε πετρελαιαγωγό της μεξικανικής δημόσιας επιχείρησης Petróleos Mexicanos (PEMEX) είχε αποτέλεσμα να διαρρεύσει αργό στον Κόλπο του Μεξικού τον Μάρτιο, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η διοίκηση του ομίλου.

📍 Instruye Presidenta Claudia Sheinbaum investigación; separan a 3 funcionarios de cargo por derrame en Golfo de México.



Comunicado conjunto: https://t.co/UQUT59uqUl pic.twitter.com/2Q4Yt0uING April 17, 2026

Η PEMEX παραδέχεται πως αυτή ευθύνεται για εκτεταμένη μόλυνση

Η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Petróleos Mexicanos (PEMEX) αναγνώρισε την ευθύνη της για τη διαρροή της πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου, που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού.

Αρχικά, η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο, ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα.

Όμως χθες ο διευθυντής της PEMEX Βίκτορ Ροδρίγκες παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας, που προκάλεσε πετρελαιοκηλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση κατά μήκος της ακτογραμμής -- μήκους κάπου 600 χιλιομέτρων.

Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης, που δεν ανέφεραν, ως όφειλαν, τη διαρροή στον αγωγό.

Ο κ. Ροδρίγκες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της PEMEX.

Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρίσεις της επιχείρησης, που αποκάλυψαν πολλές «παραβάσεις» των κανονισμών, με σημαντικότερες την «απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας» και την έλλειψη «επισκευής πετρελαιαγωγού» για την οποία δεν ενημερώθηκε.

Οι αρμόδιοι αρνούνταν «συστηματικά» ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά οκτώ ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.