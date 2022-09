Παλαιστίνιος αγρότης ανακάλυψε στο χωράφι του περίτεχνο βυζαντινό μωσαϊκό (βίντεο)

Ένα περίτεχνο μωσαϊκό δάπεδο της βυζαντινής περιόδου - με απεικονίσεις πολύχρωμων πουλιών και άλλων ζώων - ήρθε κατά τύχη στο φως, όταν το ανακάλυψε τυχαία ένας Παλαιστίνιος αγρότης που έκανε εργασίες στο χωράφι του.

Ο Salman al-Nabahin ανακάλυψε το μωσαϊκό - ηλικίας 1300-1500 ετών - πριν από έξι μήνες ενώ εργαζόταν στον ελαιώνα του, στον προσφυγικό καταυλισμό Bureij, περίπου ένα χιλιόμετρο από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Προσπαθώντας να καταλάβει γιατί ορισμένα δέντρα δεν είχαν ριζώσει σωστά, ο Nabahin και ο γιος του άρχισαν να σκάβουν. Τότε το τσεκούρι του γιου του χτύπησε κάτι σκληρό και άγνωστο στην όψη.

«Έψαξα στο διαδίκτυο […] Μάθαμε ότι επρόκειτο για ψηφιδωτό που ανήκει στη βυζαντινή εποχή», είπε ο Nabahin στο Reuters.

