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Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο, συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση

«Ο εχθρός εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο

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Κίεβο

Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Κίεβο λίγα λεπτά αφότου σήμανε συναγερμός για ρωσικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν σε καταφύγια. Ενημέρωσε πως πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συνοικία Νταρνίτσκι, όπου έπεσαν συντρίμμια πυραύλου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βομβαρδισμοί στο Κίεβο ρωσική επίθεση
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