Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Κίεβο λίγα λεπτά αφότου σήμανε συναγερμός για ρωσικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν σε καταφύγια. Ενημέρωσε πως πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συνοικία Νταρνίτσκι, όπου έπεσαν συντρίμμια πυραύλου.

Det tillhör inte riktigt det vanliga mönstret, men nu ikväll kom i alla fall 5 ballistiska robotar farande mot Kiev från Brjanskregionen. Minst 1 av dem tros ha varit en Tsirkon-robot. Som tur var kunde alla 5 skjutas ner av luftvärnet. Det har annars varit en rätt lugn vecka här… pic.twitter.com/n7Z81sqHEC — Fria Ukraina (@FriaUkraina) June 25, 2026

Πηγή: skai.gr

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