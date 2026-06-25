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Καύσωνας στη Γαλλία: Απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι

Όπως γνωρίζετε, η κατανάλωση αλκοόλ με τον ήλιο να καίει μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Πατρίς Φορ

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Παρίσι

Οι κάτοικοι του Παρισιού θα απαγορεύεται να πιουν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από το μεσημέρι κι έπειτα αύριο Παρασκευή, σε μια προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τον καύσωνα, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Θα εκδώσω απόψε διάταξη, η οποία θα προβλέπει την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους αύριο, από το μεσημέρι και έπειτα. Όπως γνωρίζετε, η κατανάλωση αλκοόλ με τον ήλιο να καίει μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Πατρίς Φορ στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Καύσωνας Γαλλία ΠΑΡΙΣΙ αλκοόλ
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