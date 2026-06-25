Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αποκάλυψε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία απευθείας διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με έδρα την Ντόχα του Κατάρ, στο πλαίσιο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία.

«Ένα από τα πράγματα που θέλαμε να δημιουργήσουμε ήταν ένας δίαυλος επικοινωνίας με την ιρανική πλευρά για την αποκλιμάκωση της έντασης, και αυτό επιτεύχθηκε», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στον βρετανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο UnHerd.

Όπως είπε, η ιρανική πλευρά συμφώνησε να στείλει εκπρόσωπο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στην Ντόχα, όπου θα βρίσκεται και εκπρόσωπος της CENTCOM, ώστε να επιλύονται ζητήματα και να αποτρέπονται επικίνδυνα επεισόδια.

Η αποκάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση. Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι υπήρχαν επαφές με το Σώμα των φρουρών της Επανάστασης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, όχι όμως ότι αυτές πραγματοποιούνταν σε στρατιωτικό επίπεδο.

Ο Βανς ανέφερε ακόμη ότι κατά τις συνομιλίες συμφωνήθηκαν δύο νέοι μηχανισμοί συνεργασίας: ο ένας για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και ο άλλος για τη διατήρηση της εκεχειρίας στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στον Λίβανο.

Δεν είναι σαφές σε ποιον ακριβώς μηχανισμό αναφέρεται ο Βανς στη συνέντευξή του στο UnHerd, ούτε αν ο κόμβος συντονισμού μεταξύ των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ο οποίος φέρεται να έχει δημιουργηθεί στη Ντόχα, έχει ως αποστολή τη διαχείριση και των δύο αυτών ζητημάτων.

Ο Βανς υποστήριξε ακόμη ότι η τελική συμφωνία που επιδιώκουν οι ΗΠΑ με το Ιράν, μέσω του μνημονίου κατανόησης, θα είναι «ριζικά διαφορετική» από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του 2015, που είχε υπογράψει η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Όπως είπε, το νέο καθεστώς επιθεωρήσεων θα είναι πολύ αυστηρότερο, ενώ το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα «εξαλειφθεί», κάτι που η Τεχεράνη έχει ήδη δηλώσει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε επίσης ότι η συμφωνία αυτή θα μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη συνεργασία του Ιράν με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Βανς, τα αραβικά κράτη αντιμετωπίζουν θετικότερα το μνημόνιο κατανόησης «λόγω των συνομιλιών που έχουν με τους Ιρανούς».

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μακράν η πιο σκληρή και η πιο φιλοϊσραηλινή χώρα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, διεξάγουν συνομιλίες με τους Ιρανούς που δεν είχαν γίνει ποτέ στο παρελθόν, ακόμη και με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, σχετικά με διάφορα οικονομικά κίνητρα. Τους λένε: "Αυτά είναι όσα θα πρέπει να δούμε ώστε η χώρα σας να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός". Και οι Ιρανοί απαντούν: "Ναι, είμαστε διατεθειμένοι να τα κάνουμε όλα αυτά"», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Πηγή: skai.gr

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