Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, δικαίωσε σήμερα την κυβέρνηση Τραμπ σε ό,τι αφορά την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών, δίνοντας την άδεια να ανακληθεί το καθεστώς προστασίας 350.000 Αϊτινών και 6.000 Σύρων.

Στην απόφαση του, με ψήφους 6 έναντι 3, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στα δικαστήρια να ελέγχουν τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας σε ό,τι αφορά το Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας (TPS). Η απόφαση μπορεί να έχει επιπτώσεις για περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Το TPS, που προστατεύει τους δικαιούχους από την απέλαση και τους παρέχει το δικαίωμα εργασίας στις ΗΠΑ, χορηγείται προσωρινά σε μετανάστες, η ασφάλεια των οποίων απειλείται στη χώρα καταγωγής τους λόγω πολέμων, φυσικών καταστροφών ή άλλων «έκτακτων» συνθηκών.

Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, που αντικαταστάθηκε τον Μάρτιο από τον Μαρκγουέιν Μάλιν, ανακάλεσε το TPS για περίπου 15 εθνικότητες, κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της απέλασης. Για τις άλλες προσφυγές στα δικαστήρια δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις.

Αυτό το καθεστώς ίσχυε για τους Αϊτινούς και τους Σύρους μέχρι σήμερα, που αποφάνθηκε επί του θέματος το Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα κατώτερα δικαστήρια υπερέβησαν την εξουσία τους όταν εξέτασαν κατά πόσο είναι νομικά έγκυρες οι αποφάσεις της κυβέρνησης, γράφει στο σκεπτικό του, εξ ονόματος της πλειοψηφίας, ο συντηρητικός δικαστής Σάμιουελ Αλίτο. Επιπλέον, απέρριψε το επιχείρημα του δικηγόρου των Αϊτινών, σύμφωνα με τους οποίους η ανάκληση του TPS για τους πολίτες αυτής της φτωχότερης χώρας της Αμερικής υποκινήθηκε από τη «φυλετική εχθρότητα του προέδρου απέναντι στους μη λευκούς μετανάστες».

«Καμία από τις δηλώσεις του προέδρου ή της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας δεν είχε ανοιχτά ρατσιστικό χαρακτήρα», έκρινε ο Αλίτο.

Όταν το Δικαστήριο άκουσε τα επιχειρήματα των δύο πλευρών, τον Απρίλιο, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις προσβλητικές δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίο κατάγονταν, κατ’ αυτόν, από χώρες που αποκάλεσε «βόθρους». Ο νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, Τζον Σάουερ, διαβεβαίωσε ότι η δήλωση του Τραμπ αφορούσε τα «προβλήματα εγκληματικότητας, φτώχειας και εξάρτησης από τα κοινωνικά επιδόματα» και είχε παρουσιαστεί από τα μέσα ενημέρωσης «εκτός πλαισίου». Υποστήριξε επίσης ότι ο νόμος δεν προβλέπει «κανέναν δικαστικό έλεγχο» στις αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε ό,τι αφορά το ποιος δικαιούται το TPS.

«Η κυβέρνηση ερμηνεύει τον νόμο σαν λευκή επιταγή», απάντησε ο δικηγόρος των Σύρων μεταναστών, Αχιλάν Αρουλανανθάμ. «Το θέμα είναι να μπορέσουν να απελάσουν μαζικά ανθρώπους που δεν έκαναν τίποτα κακό σε χώρες που παραμένουν επικίνδυνες», προειδοποίησε, υπενθυμίζοντας ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνιστά στους Αμερικανούς ταξιδιώτες που πηγαίνουν στη Συρία «να αφήνουν πίσω ένα δείγμα DNA και να κάνουν τη διαθήκη τους πριν αναχωρήσουν».

Εκτός από τους Αϊτινούς και τους Σύρους, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου απειλεί τα δικαιώματα περισσότερων από 1 εκατομμύριο μεταναστών από 17 χώρες, που μέχρι πρόσφατα βασίζονταν στον TPS, σχολίασε η μη κυβερνητική οργάνωση Global Refuge.

Πηγή: skai.gr

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