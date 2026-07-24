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Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε «σθεναρά» για τον θάνατο του Ισραηλινού στη Δυτική Όχθη

Θα πραγματοποιήσει συνάντηση με αξιωματούχους ασφαλείας για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της απάντησης - Ένας Ισραηλινός και 4 Παλαιστίνιοι νεκροί

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Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε σήμερα να απαντήσει «σθεναρά» μετά τον θάνατο ενός Ισραηλινού σε βίαια επεισόδια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στα οποία έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις Παλαιστίνιοι.

«Θα απαντήσουμε σθεναρά εναντίον των τρομοκρατών και όσων τους έδωσαν εντολές», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση με αξιωματούχους ασφαλείας για να «συζητήσουν τις λεπτομέρειες της απάντησης στη φονική επίθεση».

Ένας Ισραηλινός και τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε συγκρούσεις στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, σε πυροβολισμούς στο χωριό Τελ.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι Ισραηλινοί πολίτες στοχοθετήθηκαν πριν ο στρατός ανταποδώσει τα πυρά.

Ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου Δυτική Όχθη
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