Ξεκίνησε το πείραμα της NASA για τη ζωή στον Άρη – Οι 4 εθελοντές κλείστηκαν στην αποικία Mars Dune Alpha 

Την Κυριακή, 4 επιλεγμένοι εθελοντές «βάσει των συνήθων κριτηρίων της NASA για τους υποψήφιους αστροναύτες» μπήκαν στην Mars Dune Alpha, μια «αποικία προσομοίωσης» της μελλοντικής ζωής στον Άρη, η οποία στήθηκε από τη NASA μέσα στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον.

Οι 4 εθελοντές θα ζήσουν μέσα στην αποικία για 378 μέρες. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, τα μέλη του πληρώματος θα ζουν και θα εργάζονται απομονωμένοι από τον έξω, γήινο κόσμο, σα να ήταν πραγματικοί άποικοι του Κοκκίνου Πλανήτη.

Would you "go to Mars" for a year?

Last week, 4 Analog Astronauts started a year-long mission inside NASA's Mars Dune Alpha, a 3D-printed habitat created by @ICON3DTech at @nasajohnson. Their pioneering efforts will shape the future of Martian explorers.✨ #humanstomars pic.twitter.com/5C4jqaTZTv