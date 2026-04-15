Η κυπριακή κυβέρνηση καταγγέλλει παραβίαση νεκρής ζώνης στην Πύλα

Την παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή Πλάτη, βορείως της Πύλας, από τις κατοχικές δυνάμεις καταγγέλλει η Κυπριακή Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ενέργεια που αντιτίθεται στο ισχύον καθεστώς και το διεθνές δίκαιο.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της χώρας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αποσκοπεί στην αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, καθώς και του ρόλου και των όρων εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί τη δημιουργία νέων κατοχικών τετελεσμένων.

Όπως σημειώνει, η Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με την UNFICYP, στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για αποκλιμάκωση της έντασης.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η άμεση αντίδραση της UNFICYP στο περιστατικό, καθώς και η δημόσια τοποθέτησή της. Εκφράζεται, δε, η προσδοκία ότι η ειρηνευτική δύναμη θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, στο πλαίσιο της εντολής της, με στόχο την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες ο τουρκικός κατοχικός στρατός είχε εισβάλει στη νεκρή ζώνη παρεμποδίζοντας τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας να επισκεφθούν βουστάσια, στα οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να μεταδόθηκε αρχικά ο ιός του αφθώδους πυρετού από τα κατεχόμενα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ελεύθερες περιοχές.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, Κασίμ Ντιανί, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, με σεβασμό στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επανέλαβε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιδιώκοντας την αποκατάσταση του πρότερου καθεστώτος και τη διατήρηση της σταθερότητας.

Ερωτηθείς για τα άρματα μάχης και την τουρκική σημαία, ο Αλίμ Σιντίκ διευκρίνισε ότι αυτά βρίσκονται εκτός της νεκρής ζώνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.