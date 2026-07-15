Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αρμπίλ, καταρρίφθηκε drone

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αρμπίλ, πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στο σημείο, καθώς το προξενείο έχει υποστεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος φορτωμένο με εκρηκτικά καταρρίφθηκε και τα συντρίμμια του έπεσαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Τα συντρίμμια του έπεσαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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