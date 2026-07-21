Ινδία: Το «Κόμμα των Κατσαρίδων» ζητά την παραίτηση του υπουργού Παιδείας - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Το «Κόμμα των Κατσαρίδων» (Cockroach Janta Party – CJP) ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την εκστρατεία διαμαρτυρίας του κατά της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι στην Ινδία, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα 20/7 στο Νέο Δελχί, όταν η αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει διαδηλωτές να κινηθούν προς το Κοινοβούλιο.

Clashes in Delhi between police and protesters from the Cockroach Janta Party leave dozens injured as demonstrators demand the education minister's resignation and broader education reforms https://t.co/tZL4UW9GmV pic.twitter.com/rhyTjr9K9h July 21, 2026

Το κίνημα, που ξεκίνησε ως μία σατιρική διαδικτυακή πρωτοβουλία και μέσα σε λίγους μήνες μετατράπηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της νεανικής δυσαρέσκειας στην Ινδία, απαιτεί μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν, μετά τις καταγγελίες για σοβαρά προβλήματα στο εθνικό σύστημα εξετάσεων και τις διαρροές θεμάτων.



Τουλάχιστον 180 τραυματίες από τις συγκρούσεις

Η μαζική κινητοποίηση της Δευτέρας στο Νέο Δελχί κατέληξε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, περίπου 180 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δεκάδες διαδηλωτές, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση γκλομπ και δακρυγόνων για να σταματήσει την πορεία προς το Κοινοβούλιο.

Cockroach Janta Party on Instagram: "Modi’s Police brutally Lathicharged on Protesters!" pic.twitter.com/Kncey85Q41 — Shree Leela (@_RCB__) July 21, 2026

Μετά τα επεισόδια, ο ιδρυτής του κινήματος Αμπχιτζίτ Ντίπκε εξέφρασε δημόσια τη λύπη του για το γεγονός ότι διαδηλωτές, και ιδιαίτερα γυναίκες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, τραυματίστηκαν. Το κίνημα ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να οργανώσει νέες πορείες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντίστοιχη βία, αλλά ξεκαθάρισε ότι η εκστρατεία του κατά της κυβέρνησης θα συνεχιστεί.

Delhi Protests:



Cockroach Janta Party supporters are damaging public property and endangering the lives of police officers and the public. pic.twitter.com/WWRVtF2skS — Paramjeet Singh Berwal (@ParamjeetBerwal) July 21, 2026

Στο «στόχαστρο» ο υπουργός Παιδείας

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν, τον οποίο θεωρούν πολιτικά υπεύθυνο για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις εθνικές εξετάσεις.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ινδία, όπου οι πανεθνικές εξετάσεις αποτελούν για εκατομμύρια νέους τη βασική οδό για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια και την πρόσβαση σε ορισμένα από τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.

Οι καταγγελίες για διαρροές θεμάτων και παρατυπίες έχουν ενισχύσει την αίσθηση ότι ένα σύστημα στο οποίο οι οικογένειες επενδύουν τεράστιους οικονομικούς και προσωπικούς πόρους δεν προσφέρει πλέον τις εγγυήσεις αξιοπιστίας που απαιτούνται.



Το κίνημα ζητά παράλληλα βαθιές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά και οικονομική στήριξη στις οικογένειες φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους, καθώς οι υποθέσεις που συνδέονται με τις εξεταστικές κρίσεις έχουν προκαλέσει έντονη κοινωνική αναστάτωση.

Στην κινητοποίηση έχει προστεθεί και το αίτημα για την απελευθέρωση του ακτιβιστή Σόναμ Οάνγκτσουκ, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο ξεχωριστής κινητοποίησης, καθώς και άλλα αιτήματα που αφορούν τα δικαιώματα των νέων και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Από τη σάτιρα σε ένα κίνημα με εκατομμύρια ακολούθους

Η ιστορία του Cockroach Janta Party είναι ασυνήθιστη ακόμη και για τα δεδομένα της ινδικής πολιτικής κατάστασης.

Το κίνημα δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2026 από τον 30χρονο Αμπχιτζίτ Ντίπκε, ο οποίος έχει σπουδάσει πολιτική επικοινωνία και έχει συνδέσει την πρωτοβουλία με την οργή που αισθάνεται ένα μεγάλο μέρος της νεότερης γενιάς απέναντι στην πολιτική και τους θεσμούς.



Η ονομασία «Cockroach Janta Party» αποτελεί σατιρική παραλλαγή του Bharatiya Janata Party (BJP), του κόμματος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Η επιλογή της «κατσαρίδας» δεν ήταν τυχαία: συνδέθηκε με μια αμφιλεγόμενη αναφορά του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας, Σούρια Καντ, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και θεωρήθηκε από επικριτές του ως προσβλητική για νέους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται δημόσια.



Ο Ντίπκε μετέτρεψε την προσβολή σε πολιτικό σύμβολο. Το μήνυμα ήταν ουσιαστικά ότι, όπως οι κατσαρίδες θεωρούνται εξαιρετικά ανθεκτικές, έτσι και η νεότερη γενιά δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ή να σιωπήσει.



Μέσα σε λίγες ημέρες, η σατιρική πρωτοβουλία απέκτησε τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Μάιο, ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η σελίδα του κινήματος στο Instagram είχε ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια ακολούθους. Λίγο αργότερα, ο λογαριασμός του στο X τέθηκε σε αναστολή στην Ινδία, ενώ ο Ντίπκε κατήγγειλε παράλληλα προβλήματα και με άλλους λογαριασμούς και την ιστοσελίδα του κινήματος.

Η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε η CJP δείχνει ότι πίσω από τη σατιρική ονομασία υπάρχει μια πολύ βαθύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Η ανεργία και η κρίση εμπιστοσύνης των νέων

Η Ινδία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη και διαθέτει έναν τεράστιο νεανικό πληθυσμό. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει μεταφραστεί για όλους σε σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Για πολλούς νέους, οι εξετάσεις αποτελούν το βασικό εισιτήριο για μια καλύτερη ζωή. Όταν, επομένως, καταγγέλλονται διαρροές θεμάτων ή άλλες παρατυπίες, η ζημιά δεν περιορίζεται στην αξιοπιστία μιας εξέτασης. Αγγίζει άμεσα τις προσδοκίες μιας ολόκληρης γενιάς.

Το ζήτημα έχει γίνει ακόμη πιο ευαίσθητο μετά τις καταγγελίες για διαρροή θεμάτων σε σημαντικές εθνικές εξετάσεις, οι οποίες επηρέασαν περισσότερους από δύο εκατομμύρια υποψηφίους. Η αναστάτωση που προκλήθηκε και οι αναφορές για αυτοκτονίες υποψηφίων έχουν εντείνει την κοινωνική πίεση προς την κυβέρνηση.

Η αντιπαράθεση, επομένως, δεν αφορά πλέον μόνο τον υπουργό Παιδείας ή μία συγκεκριμένη εξέταση.

Έχει μετατραπεί σε ευρύτερη συζήτηση για τη σχέση της νεότερης γενιάς με το κράτος, την αξιοκρατία, την ανεργία και την πολιτική λογοδοσία.





Πηγή: skai.gr

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