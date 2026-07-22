Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε ότι η τιμή για τα εισιτήρια λεωφορείων (μονής διαδρομής) στην Αγγλία θα περιοριστεί στο ανώτατο όριο των 2 λιρών, από τον προσεχή Ιανουάριο.

Αυτή τη στιγμή το εθνικό πλαφόν έχει οριστεί στις 3 λίρες με ισχύ έως τα τέλη Μαρτίου του 2027, αν και ορισμένες περιοχές διαθέτουν ήδη χαμηλότερες ανώτατες τιμές για τα απλά εισιτήρια.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Λονδίνο και το Ευρύτερο Μάντσεστερ, όπου ο Άντι Μπέρναμ είχε επιβάλει το όριο των 2 λιρών κατά τη θητεία του ως δήμαρχος.

Το νέο μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλη την Αγγλία, με εξαίρεση την πρωτεύουσα.

Το όριο των 2 λιρών θα παραμείνει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του 2027, ανατρέποντας την αύξηση που είχαν επιβάλει ο Κιρ Στάρμερ και η Ρέιτσελ Ριβς το 2024.

Η πρωτοβουλία υπολογίζεται πως θα κοστίσει συνολικά περίπου 500 εκατομμύρια λίρες.

Η πλειονότητα αυτών των χρημάτων θα προκύψει από τη μετατροπή των διεθνών χρηματοδοτήσεων για το κλίμα σε δάνεια, με το εναπομείναν ποσό να καλύπτεται από περικοπές στο υπουργείο ενεργειακής ασφάλειας και μηδενικών εκπομπών και από κονδύλια του υπουργείου μεταφορών.

Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από τις δημόσιες μεταφορές. «Το έχω ξανακάνει στο παρελθόν και θα το κάνω και τώρα: ένα πλαφόν 2 λιρών στα εισιτήρια λεωφορείων για εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός οικονομικών, Τζον Χίλι, επεσήμανε ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα επωφεληθούν από τη μείωση των ναύλων και υποστήριξε ότι η κάλυψη του κόστους του μέτρου είναι εξασφαλισμένη.



Πηγή: skai.gr

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