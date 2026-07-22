Ποιος είναι ο Μιχαΐλο Ντραπάτι, ο νέος αρχηγός του ουκρανικού στρατού

Ο υποστράτηγος Μιχαΐλο Ντραπάτι διορίστηκε αργά την Τρίτη νέος αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει να επανακαθορίσει τη στρατιωτική στρατηγική του στον πόλεμο με τη Ρωσία, ο οποίος διανύει το πέμπτο έτος του.

Ο 43χρονος Ντραπάτι αντικαθιστά τον 60χρονο στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι, τον οποίο απέπεμψε ο Ζελένσκι έπειτα από πολυήμερες διαδηλώσεις στους δρόμους.

Ο Ντραπάτι, διοικητής των κοινών δυνάμεων που είναι υπεύθυνες για την ουκρανική άμυνα στον βορειοανατολικό τομέα, περιγράφεται από τους συναδέλφους του, σύμφωνα με το Reuters, ως στρατηγός νέας γενιάς, του οποίου η σταδιοδρομία διαμορφώθηκε στα πεδία των μαχών εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων.

Κατά τη διάρκεια των 26 ετών του στον στρατό, ανέβηκε στην ιεραρχία και από υπολοχαγός τεθωρακισμένων εξελίχθηκε σε έναν από τους αποτελεσματικότερους διοικητές μάχης της Ουκρανίας. Την περασμένη εβδομάδα, σε μια σπάνια δημόσια ανάρτηση, δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός χρειάζεται αλλαγές και νέους κανόνες.

«Πιστεύω στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι ικανές να μαθαίνουν, να αναπτύσσουν τεχνολογίες, να προστατεύουν τους ανθρώπους και να επιτρέπουν στους διοικητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το αποτέλεσμα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook, με την οποία εξέφραζε τη στήριξή του στον αποπεμφθέντα υπουργό Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ.

«Ιπτάμενο τεθωρακισμένο όχημα»

Ο Ντραπάτι πολεμά τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία για περισσότερο από μία δεκαετία. Έγινε γνωστός το 2014, κατά τη διάρκεια των μαχών στο Ντονμπάς, όταν φώναξε «Πάμε!» στον οδηγό ενός τεθωρακισμένου οχήματος μάχης στη Μαριούπολη και διέσπασε ένα ρωσικό οδόφραγμα, στο πλαίσιο αποστολής για τη διάσωση πολιορκημένων αστυνομικών. Την ίδια χρονιά, ηγήθηκε μιας περικυκλωμένης δύναμης, η οποία κατάφερε πολεμώντας να διασχίσει ρωσικό έδαφος και να απεγκλωβιστεί.

Μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ντραπάτι έγινε ο διοικητής στον οποίο στρέφονταν για τα σημεία του μετώπου όπου η κατάσταση ήταν πιο κρίσιμη και απαιτούσε ταχεία ανατροπή. Το καλοκαίρι του 2024 ανέκοψε ρωσική διείσδυση κοντά στην πόλη του Χαρκόβου, σταθεροποίησε τη γραμμή του μετώπου και, λίγο αργότερα, έγινε ο νεότερος διοικητής των χερσαίων δυνάμεων στην ιστορία της Ουκρανίας, αναλαμβάνοντας μία από τις υψηλότερες θέσεις στον ουκρανικό στρατό.

Μεταρρυθμίσεις και παραίτηση

Ως διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, ο Ντραπάτι προσπάθησε να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις, αναδιοργανώνοντας τα συστήματα στρατολόγησης και εκπαίδευσης. Είχε δηλώσει επίσης ότι ήθελε να ενισχύσει την πρωτοβουλία και την ευελιξία των στρατευμάτων στην πρώτη γραμμή, θεωρώντας τες πλεονέκτημα, σε αντίθεση με ορισμένους άλλους στρατηγούς του ουκρανικού στρατού που είχαν εκπαιδευτεί κατά τη σοβιετική περίοδο.

Ωστόσο, η θητεία του ήταν σύντομη. Όταν η Ρωσία έπληξε ένα στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης τον Ιούνιο του 2025, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 και τραυματίζοντας δεκάδες Ουκρανούς στρατιώτες, ο Ντραπάτι παραιτήθηκε, δηλώνοντας ότι αισθανόταν προσωπικά υπεύθυνος για την τραγωδία: «Ένας στρατός στον οποίο οι διοικητές φέρουν προσωπική ευθύνη για τις ζωές των ανθρώπων είναι μια ζωντανή δύναμη. Ένας στρατός στον οποίο κανείς δεν λογοδοτεί για τις απώλειες πεθαίνει από μέσα».

Η παραίτησή του προκάλεσε τότε έκπληξη σε πολλούς στην Ουκρανία. Λίγο αργότερα, διορίστηκε στη χαμηλότερη στην ιεραρχία, αλλά περισσότερο επικεντρωμένη στις πολεμικές επιχειρήσεις, θέση του διοικητή των κοινών δυνάμεων.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Ντραπάτι γεννήθηκε το 1982 στο Καμιάνετς-Ποντίλσκι, στη δυτική Ουκρανία. Το 2004 αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Δυνάμεων Τεθωρακισμένων του Χαρκόβου και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως υπολοχαγός στην 72η Ανεξάρτητη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία στην περιφέρεια του Κιέβου.

Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο και μία κόρη.





Πηγή: skai.gr

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