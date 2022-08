Οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις παραβιάζουν το έδαφος της Ταϊβάν, λέει το υπουργείο Άμυνας - Δείτε τον χάρτη

Οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στην Ταϊβάν παραβιάζουν το έδαφος του νησιού και ισοδυναμούν με αποκλεισμό του θαλάσσιου και εναέριου χώρου του, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το «Sky News».

Οι ασκήσεις του κινεζικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας θεωρούνται ως άμεση απάντηση στην επίσκεψη στην Ταϊβάν της κορυφαίας Αμερικανίδας πολιτικού, Νάνσι Πελόζι, της πιο υψηλόβαθμης Αμερικανίδας πολιτικού που επισκέπτεται την Ταϊβάν τα τελευταία 25 χρόνια.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι η Κίνα παραβίασε τους κανόνες του ΟΗΕ και ότι θα αντιμετωπίσει κάθε εισβολή στο έδαφός της. Ανέφερε ότι οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο γύρω από την Ταϊβάν «θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ναυτιλιακές οδούς, αμφισβητούν τη διεθνή τάξη, υπονομεύουν το status quo στο στενό της Ταϊβάν και θέτουν σε κίνδυνο την περιοχή». Κατηγόρησε το Πεκίνο για ψυχολογικό πόλεμο, προτρέποντας τους πολίτες να αναφέρουν τις «ψευδείς ειδήσεις» στις αρχές.

Η κ. Πελόζι είχε νωρίτερα επαινέσει την Ταϊβάν ότι είναι «μία από τις πιο ελεύθερες κοινωνίες στον κόσμο» καθώς μίλησε στο κοινοβούλιο του αυτοδιοικούμενου νησιού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που εξόργισε το Πεκίνο. Η Νάνσι Πελόζι συναντήθηκε, επίσης, με την πρόεδρο της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ-γουέν, στην πρωτεύουσα Ταϊπέι.

Η Τσάι Ινγκ-γουέν ανέφερε ότι η Ταϊβάν είναι ένας αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί τους για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης και των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν προκάλεσε την έντονη κριτική της Κίνας και ώθησε το Πεκίνο να καλέσει τον πρεσβευτή των ΗΠΑ. Η κ. Πελόζι έφθασε στην Ταϊπέι αργά την Τρίτη σε ένα απροειδοποίητο, αλλά στενά μελετημένο ταξίδι, λέγοντας ότι δείχνει την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στο νησί που το Πεκίνο λέει ότι είναι μέρος της Κίνας.

«Επαινούμε την Ταϊβάν που είναι μία από τις πιο ελεύθερες κοινωνίες στον κόσμο», δήλωσε η κ. Πελόζι στο κοινοβούλιο της Ταϊβάν.

Είπε, επίσης, ότι η νέα αμερικανική νομοθεσία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας τσιπ για να ανταγωνιστεί την Κίνα ,«προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες για την οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ταϊβάν».

Incredible footage of people cheering the arrival of @SpeakerPelosi’s jet in Taiwan earlier this evening. pic.twitter.com/d6qT66760K